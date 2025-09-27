بغداد تُعيد رسم خريطتها السياحية بمبادرات لإحياء التراث وتحفيز السياحة الثقافية

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من بغداد، إن العراق يشهد تحركًا جادًا لتعزيز قطاع السياحة، عبر إعادة تأهيل المواقع التاريخية، وعلى رأسها شارع الرشيد، ضمن مبادرة أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإحياء التراث والمعالم الأثرية.

شارع الرشيد يعود للحياة

أشارت التميمي إلى أن شارع الرشيد، الذي يمتد تاريخه لأكثر من ألف عام، يشهد حاليًا أعمال تطوير مكثفة، ما أعاد إليه بريقه الثقافي والتاريخي، خاصة مع عودة المكتبات وازدهار الحركة الثقافية في المنطقة.

مقاهٍ وأسواق تعيد النبض للمدينة

الشارع بات يشهد نشاطًا تجاريًا ملحوظًا، لا سيما في هذه الفترة من العام، حيث تشهد الأسواق والمقاهي القديمة المحيطة به انتعاشًا ملحوظًا في أعداد الزوار، ما يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية والثقافية في بغداد.

تلاقي الثقافة والتراث في شارع المتنبي

كما نوّهت التميمي إلى أن شارع الرشيد يقابل شارع المتنبي، أحد أشهر المعالم الثقافية في العاصمة، والذي يشتهر بأسواق الكتب واهتمامه بالتراث، مما يمنح المنطقة طابعًا حضاريًا متفردًا يمزج بين التاريخ والثقافة والحياة اليومية.