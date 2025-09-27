قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإنتاج الحربي: طرح أجهزة إنتاج المياه من الهواء بالأسواق قريبا ..وصنعنا الطلمبات الغاطسة لمحطات الرفع
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
الإسكان: استرداد مقدمات حجز أراضي بيت الوطن خلال 40 يومًا من التقديم
تسليم أول دفعة تضم 50 تروسيكل لدعم منظومة النظافة بالجيزة
صحف الاحتلال: حماس تدرس عرض ترامب لوقف حرب الإبادة
قاض سوري يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
بغداد تُعيد رسم خريطتها السياحية بمبادرات لإحياء التراث وتحفيز السياحة الثقافية

منار عبد العظيم

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من بغداد، إن العراق يشهد تحركًا جادًا لتعزيز قطاع السياحة، عبر إعادة تأهيل المواقع التاريخية، وعلى رأسها شارع الرشيد، ضمن مبادرة أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإحياء التراث والمعالم الأثرية.

شارع الرشيد يعود للحياة

أشارت التميمي إلى أن شارع الرشيد، الذي يمتد تاريخه لأكثر من ألف عام، يشهد حاليًا أعمال تطوير مكثفة، ما أعاد إليه بريقه الثقافي والتاريخي، خاصة مع عودة المكتبات وازدهار الحركة الثقافية في المنطقة.

 مقاهٍ وأسواق تعيد النبض للمدينة

الشارع بات يشهد نشاطًا تجاريًا ملحوظًا، لا سيما في هذه الفترة من العام، حيث تشهد الأسواق والمقاهي القديمة المحيطة به انتعاشًا ملحوظًا في أعداد الزوار، ما يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية والثقافية في بغداد.

تلاقي الثقافة والتراث في شارع المتنبي

كما نوّهت التميمي إلى أن شارع الرشيد يقابل شارع المتنبي، أحد أشهر المعالم الثقافية في العاصمة، والذي يشتهر بأسواق الكتب واهتمامه بالتراث، مما يمنح المنطقة طابعًا حضاريًا متفردًا يمزج بين التاريخ والثقافة والحياة اليومية.

 

شارع الرشيد المواقع التاريخية شارع المتنبي

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

أحمد حسن

مفاجأة.. أحمد حسن: كانافارو مرشح لتدريب الأهلي

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

الدجاج

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

اسمنت وحديد

تراجع الاستثماري.. سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة

سحب الاموال من البنوك

تشمل البنوك والـ ATM وإنستاباي.. تعرف على الحد الأقصى للسحب اليومي بعد قرار البنك المركزي

وزير الاوقاف

أُعلنت رسميا.. نتيجة مسابقة عامل مسجد بوزارة الأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

