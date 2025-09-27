قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجانية.. أسرة عبد الحليم حافظ تحذر من حجز زيارات لمنزل العندليب بمبالغ مالية
العدل يعلن أسماء مرشحيه للمقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب 2025
صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة
بعد عشر 10 قضاها في أمريكا.. عودة باسم يوسف عبر قنوات on
رئيس حزب العدل يعلن خوضه انتخابات النواب فرديا بالقاهرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور
الوطنية للصحافة تفتح باب التقديم لجوائز الامتياز الصحفي
القمة 131.. عودة صخرة دفاع الزمالك أمام الأهلي.. التشكيل الأمثل
200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
لم ترَ النور بسبب الخوف السياسي.. حماس تكشف عن مبادرة فلسطينية لوقف الحرب
وزير العمل من الغربية:مضاعفة تعويض ضحايا حريق المصبغة لـ 400 ألف
حصيلة مرعبة.. 65 ألف شهيد و167 ألف مصاب منذ بداية العدوان على غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس بالأكاديمية العسكرية خريطة طريق لحماية الأمن القومي

أحمد الشناوي
أحمد الشناوي
عبد الرحمن سرحان

قال أحمد الشناوي، أمين أمانة الإسكان بحزب مستقبل وطن بالحيزة، إن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية جاءت بمثابة خريطة طريق جديدة تؤكد ثوابت الدولة المصرية في الدفاع عن أمنها القومي والحفاظ على استقرارها وسط منطقة تموج بالتحديات والصراعات. 

وأوضح أن حديث الرئيس حمل رسائل حاسمة للداخل والخارج معًا، أبرزها أن مصر لن تسمح بتهديد أمنها أو النيل من سيادتها تحت أي ظرف.

وأشار الشناوي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الرئيس شدد على أن الوعي الشعبي هو الرهان الحقيقي للدولة في هذه المرحلة الدقيقة، لافتًا إلى أن الشعب المصري الذي دفع ثمناً باهظاً منذ أحداث 2011 بات أكثر إدراكاً للمؤامرات التي تستهدف الوطن والمنطقة، وأكثر تمسكًا بقيادته السياسية التي تعمل ليل نهار لحماية مقدرات البلاد. وأضاف أن الرئيس أوضح بجلاء أن أي سوء تقدير من بعض الأطراف الخارجية يمكن أن يقود إلى المجهول، بينما مصر تسير وفق حسابات دقيقة تضع مصلحة 120 مليون مواطن فوق كل اعتبار.

وتابع الشناوي أن كلمة الرئيس تضمنت كذلك رسائل ثقة للشعب المصري، مؤكداً أن مسيرة التنمية والبناء مستمرة بالتوازي مع مواجهة التحديات الأمنية، وهو ما يعكس رؤية متكاملة لإدارة الدولة تجمع بين تعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم البنية التحتية، وحماية الأمن القومي في وقت واحد. وأوضح أن حديث الرئيس عن دور القوات المسلحة يعكس إصرار الدولة على بناء جيش وطني قوي قادر على حماية مقدرات الشعب والتصدي لأي مخاطر خارجية.

وأكد أمين أمانة الإسكان أن إشادة الرئيس بدور الشباب وحرصه على صقل قدراتهم داخل الأكاديمية العسكرية تمثل رسالة أمل لمستقبل أفضل، يقوم على العلم والانضباط والإيمان بالوطن، مشيراً إلى أن هذا التوجه يرسخ الثقة بأن الأجيال الجديدة ستكون على قدر المسؤولية في حماية الدولة واستكمال مسيرة النهضة، موضحًا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي ماضية في طريقها نحو ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، دولة قوية قادرة على حماية شعبها وصون كرامته، داعيًا الله أن يحفظ مصر وقيادتها وقواتها المسلحة وشعبها.

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

وزير خارجية العراق

أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري

الشعب الجمهوري: تصريحات الرئيس بالأكاديمية العسكرية تجسد رؤية شاملة لإعداد كوادر وطنية متميزة

حبس

8 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.. احذرها

أحمد الشناوي

قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس بالأكاديمية العسكرية خريطة طريق لحماية الأمن القومي

بالصور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

قد يكون أمرا بسيطا أو مؤشرا خطيرا.. أهم أسباب الدوار المفاجئ

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

