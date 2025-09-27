مسئول إيراني كبير يدعو دول الإقليم إلى وحدة لمواجهة مؤامرات إسرائيل

دعا مسؤول أمني إيراني كبير، اليوم "السبت"، الدول الإقليمية إلى وضع خلافاتها جانبا والتعاون بشكل وثيق في مواجهة "مؤامرات إسرائيل".

وتحدث علي لاريجاني رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيروت التي وصل إليها في وقت سابق اليوم السبت لحضور الذكرى السنوية لاغتيال إسرائيل لزعيم حزب الله حسن نصر الله في لبنان.

كانت إيران الداعم الرئيسي لحزب الله على مدى العقود الأربعة الماضية، إذ زودته بالأسلحة والمال اللذين جعلاه من أقوى الجماعات في المواجهة مع الاحتلال في المنطقة.

لكن حزب الله تكبد خسائر فادحة في حرب استمرت 14 شهرًا مع إسرائيل، وانتهت بوقف إطلاق نار بوساطة أمريكية في نوفمبر، حيث قُتل العديد من قادته السياسيين والعسكريين في غارات إسرائيلية.

بدأ الصراع الأخير بين إسرائيل وحزب الله في اليوم التالي بعد 7 أكتوبر 2023، والذي أشعل فتيل الحرب الدائرة في غزة.

وبدأ حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل من لبنان دعماً لحماس والفلسطينيين.

في يونيو، شنت إسرائيل غارات جوية على إيران، مما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما بين البلدين أسفرت عن مقتل العديد من القادة العسكريين الإيرانيين الرئيسيين واستهدفت ترسانتها من الصواريخ الباليستية بينما دمرت الدفاعات الجوية للبلاد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قصفت إسرائيل مقر القيادة السياسية لحركة حماس في الوقت الذي كان يجتمع فيه كبار الشخصيات في المجموعة لدراسة الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال لارجاني بعد اجتماع استمر قرابة ساعة مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: "اليوم، وفي ظل مؤامرات إسرائيل، يجب على الدول الإقليمية أن تتعاون بشكل وثيق وحتى لو كانت هناك خلافات بينها، فعليها أن تضع هذه الخلافات جانباً".

وردا على سؤال حول التقارير التي تفيد بأن إسرائيل قد تشن ضربات جديدة ضد إيران، قال لاريجاني: "نحن مستعدون لمواجهة كل السيناريوهات، لكنني لا أعتقد أن الإسرائيليين سيتصرفون بهذه الطريقة الغبية".

وقال لاريجاني "إذا فعلوا ذلك سوف يلقون ردا قويا"، دون الخوض في التفاصيل.