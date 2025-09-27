قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم
كيفية استرجاع بطاقة الائتمان “فيزا”مفقودة أو مسروقة
نتنياهو أمام الأمم المتحدة .. يهاجم اعتراف الغرب بفلسطين ويهدد إيران وحماس .. قادة العالم يقاطعون خطاب رئيس حكومة الاحتلال
نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها
فقدت الإحساس.. فنانة مشهورة تكشف معاناتها مع الورم الدماغي
السجن المشدد عقوبة الإخلال بسير مرفق عام طبقا لقانون المرور
محمد ثروت يكشف حقيقة إصابة ابنه فى القدم .. خاص
نظرات «الحسناء الإيطالية» للشرع تخطف اهتمام رواد السوشيال ميديا
عريس الجنة بأسوان .. توفى في ليلة زفافه | اعرف التفاصيل
وزير العمل يعلن صرف 400 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث مصنع المحلة
مسئول إيراني كبير يدعو دول الإقليم إلى وحدة لمواجهة مؤامرات إسرائيل
أخبار العالم

مسئول إيراني كبير يدعو دول الإقليم إلى وحدة لمواجهة مؤامرات إسرائيل

لاريجاني
لاريجاني
محمد على

دعا مسؤول أمني إيراني كبير، اليوم "السبت"، الدول الإقليمية إلى وضع خلافاتها جانبا والتعاون بشكل وثيق في مواجهة  "مؤامرات إسرائيل".

وتحدث علي لاريجاني رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيروت التي وصل إليها في وقت سابق اليوم السبت لحضور الذكرى السنوية لاغتيال إسرائيل لزعيم حزب الله حسن نصر الله في لبنان.

كانت إيران الداعم الرئيسي لحزب الله على مدى العقود الأربعة الماضية، إذ زودته بالأسلحة والمال اللذين جعلاه من أقوى الجماعات في المواجهة مع الاحتلال في المنطقة. 

لكن حزب الله تكبد خسائر فادحة في حرب استمرت 14 شهرًا مع إسرائيل، وانتهت بوقف إطلاق نار بوساطة أمريكية في نوفمبر، حيث قُتل العديد من قادته السياسيين والعسكريين في غارات إسرائيلية.

بدأ الصراع الأخير بين إسرائيل وحزب الله في اليوم التالي بعد 7 أكتوبر 2023، والذي أشعل فتيل الحرب الدائرة في غزة. 

وبدأ حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل من لبنان دعماً لحماس والفلسطينيين.

في يونيو، شنت إسرائيل غارات جوية على إيران، مما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما بين البلدين أسفرت عن مقتل العديد من القادة العسكريين الإيرانيين الرئيسيين واستهدفت ترسانتها من الصواريخ الباليستية بينما دمرت الدفاعات الجوية للبلاد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قصفت إسرائيل مقر القيادة السياسية لحركة حماس في الوقت الذي كان يجتمع فيه كبار الشخصيات في المجموعة لدراسة الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال لارجاني بعد اجتماع استمر قرابة ساعة مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: "اليوم، وفي ظل مؤامرات إسرائيل، يجب على الدول الإقليمية أن تتعاون بشكل وثيق وحتى لو كانت هناك خلافات بينها، فعليها أن تضع هذه الخلافات جانباً".

وردا على سؤال حول التقارير التي تفيد بأن إسرائيل قد تشن ضربات جديدة ضد إيران، قال لاريجاني: "نحن مستعدون لمواجهة كل السيناريوهات، لكنني لا أعتقد أن الإسرائيليين سيتصرفون بهذه الطريقة الغبية".

وقال لاريجاني "إذا فعلوا ذلك سوف يلقون ردا قويا"، دون الخوض في التفاصيل.

السيناريوهات الإسرائيليين الطريقة الغبية لاريجاني إيران مؤامرات إسرائيل

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

وزير خارجية العراق

أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

الزهور

قائمة أبناء الزهور برئاسة الدمرداش تترشح لانتخابات النادي

الاهلي

تفاصيل تفاوض الأهلي مع مدرب تركي

الفلسطينية رنا العلمي

رنا العلمي لاعبة الكروكيه الفلسطينية: أشارك في بطولة مصر الدولية دعمًا للقضية

بالصور

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

الصين تعلن إلغاء مقابض الأبواب الكهربائية للسيارات وتفرض قواعد صارمة

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

قد يكون أمرا بسيطا أو مؤشرا خطيرا.. أهم أسباب الدوار المفاجئ

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

