وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم
كيفية استرجاع بطاقة الائتمان "فيزا"مفقودة أو مسروقة
نتنياهو أمام الأمم المتحدة .. يهاجم اعتراف الغرب بفلسطين ويهدد إيران وحماس .. قادة العالم يقاطعون خطاب رئيس حكومة الاحتلال
نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها
فقدت الإحساس.. فنانة مشهورة تكشف معاناتها مع الورم الدماغي
السجن المشدد عقوبة الإخلال بسير مرفق عام طبقا لقانون المرور
محمد ثروت يكشف حقيقة إصابة ابنه فى القدم .. خاص
نظرات «الحسناء الإيطالية» للشرع تخطف اهتمام رواد السوشيال ميديا
عريس الجنة بأسوان .. توفى في ليلة زفافه | اعرف التفاصيل
وزير العمل يعلن صرف 400 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث مصنع المحلة
مسئول إيراني كبير يدعو دول الإقليم إلى وحدة لمواجهة مؤامرات إسرائيل
حوادث

اشتعال النيران فى كابينة كهرباء بشبرا الخيمة .. صور

إبراهيم الهواري

شهدت مدينة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، اشتعال النيران فى أحد كابئن الكهرباء بمنطقة أم بيومي.


وتبين من المعاينة نشوب النيران داخل كابينة كهرباء  أمام سنتر عبده بمنطقة أم بيومي وجارى السيطرة على الحريق.


من ناحية آخرى لقى شخصين مصرعهما إثر سقوطهما من أعلى سقالة خلال عملهما بالدور الـ 11 وتم نقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ  بوجود بمصرع شخصين  إثر سقوطهما من أعلى سقالة أثناء عملهما بالدور الـ 11.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وأكدت المعاينة الأولية أن الحادث نتج عن سقوط الضحيتين من السقالة خلال العمل، ما أدى إلى وفاتهما في الحال، وجرى التحفظ على الجثتين بمكان الواقعة لحين وصول النيابة العامة، ونقلهما إلى مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

وزير خارجية العراق

أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

جانب من الاجتماع

وزير الأوقاف يبحث جهود هيئة الأوقاف والمجموعة الوطنية

هل يجوز القراءة من الموبايل في صلاتي المغرب والعشاء

هل يجوز القراءة من الموبايل في صلاتي المغرب والعشاء؟.. الإفتاء تجيب

جانب من اللقاء

وزير الأوقاف يلتقي مسئولي الإرشاد الديني بالمديريات الإقليمية لبحث خطة العمل الدعوي

بالصور

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

الراقصة دينا

الصين تعلن إلغاء مقابض الأبواب الكهربائية للسيارات وتفرض قواعد صارمة

مقابض الأبواب

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

قد يكون أمرا بسيطا أو مؤشرا خطيرا.. أهم أسباب الدوار المفاجئ

أسباب الدوار المفاجئ

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

