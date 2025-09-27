قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة حريق مصنع المحلة الكبرى وتصدر قرارات عاجلة
خاص| أول تعليق من دينا على الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص الشرقي.. فيديو
لحماية حقوق الموظفين.. قانون العمل يتيح التظلم من قرار الوقف خلال 72 ساعة
من عزل حماس إلى إعادة الإعمار.. تفاصيل خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه
وزير الخارجية: تتطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في برامج تشغيل المنظمات بالقاهرة
سيلينا جوميز تودع العزوبية.. تفاصيل حفل زفافها الليلة
حبس حمو بيكا 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض
وزير الخارجية: مصر ترى في استعادة سوريا لعافيتها تعزيزا للأمن القومي العربي
سعر الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
وظائف خالية..المعهد القومي للنقل يوفر فرصا لتعيين 5 مدرسين في تخصصات «هندسية واقتصادية»
سمموا كلب الحراسة.. القصة الكاملة لمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الكشف عن منافس الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تأهل فريق أيجل نوار البوروندي إلى دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويستعد لمواجهة النادي الأهلي، وذلك بعد الفوز على نظيره أساس تيليكوم الجيبوتي في الدور التمهيدي الأول من البطولة.

وحقق النسر الأسود البوروندي تعادلًا ثمينًا بنتيجة 1-1 في مباراة الإياب التي أُقيمت على ملعب "أبيبي بيكيلا" بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ليظفر بتأشيرة التأهل بفضل أفضلية التسجيل خارج الأرض، بعد انتهاء مباراة الذهاب في بوروندي بنتيجة 0-0.

وافتتح أساس تيليكوم التسجيل في الدقيقة 45 من الشوط الأول، ثم أدرك أيجل نوار التعادل في الدقيقة 64، ليحسم المواجهة لصالحه بقاعدة الهدف خارج الديار.

وبهذه النتيجة، يُقصي أيجل نوار منافسه الجيبوتي، ويضرب موعدًا مع الأهلي، أكثر الأندية تتويجًا بالبطولة، في مواجهة قوية بدور الـ32.

وتأتي مواعيد مباراتي الذهاب والإياب بين الأهلي وأيجل نوار في دوري الأبطال كالتالي:

الذهاب: خارج  الديار (في بوروندي) أحد أيام 17، 18، 19 أكتوبر 2025.

الإياب: في القاهرة، أحد أيام 24، 25، 26 أكتوبر 2025.

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

النادي الأهلي

الخطيب

الواقعة

محمد صلاح

أسعار الطماطم

جثة

أحمد الخشن

برلماني: كلمة الرئيس بالأكاديمية العسكرية تؤكد صمود مصر ووعي شعبها في مواجهة التحديات

محمود جبر

المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية تجدد التأكيد على ثوابت الدولة المصرية

حزب حماة الوطن

حماة الوطن .. اجتماع موسع الإثنين لاختيار رئيس الحزب

بالصور

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات.. وداعًا لشهوة الحلويات

قائمة أعلى 10 سيارات مبيعا في أوروبا خلال أغسطس 2025

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

الصين تعلن إلغاء مقابض الأبواب الكهربائية للسيارات وتفرض قواعد صارمة

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

إلهام أبو الفتح

د. آية الهنداوي

محمد مندور

منى أحمد

مونيكا وليم

