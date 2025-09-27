الكشف عن منافس الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تأهل فريق أيجل نوار البوروندي إلى دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويستعد لمواجهة النادي الأهلي، وذلك بعد الفوز على نظيره أساس تيليكوم الجيبوتي في الدور التمهيدي الأول من البطولة.

وحقق النسر الأسود البوروندي تعادلًا ثمينًا بنتيجة 1-1 في مباراة الإياب التي أُقيمت على ملعب "أبيبي بيكيلا" بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ليظفر بتأشيرة التأهل بفضل أفضلية التسجيل خارج الأرض، بعد انتهاء مباراة الذهاب في بوروندي بنتيجة 0-0.

وافتتح أساس تيليكوم التسجيل في الدقيقة 45 من الشوط الأول، ثم أدرك أيجل نوار التعادل في الدقيقة 64، ليحسم المواجهة لصالحه بقاعدة الهدف خارج الديار.

وبهذه النتيجة، يُقصي أيجل نوار منافسه الجيبوتي، ويضرب موعدًا مع الأهلي، أكثر الأندية تتويجًا بالبطولة، في مواجهة قوية بدور الـ32.

وتأتي مواعيد مباراتي الذهاب والإياب بين الأهلي وأيجل نوار في دوري الأبطال كالتالي:

الذهاب: خارج الديار (في بوروندي) أحد أيام 17، 18، 19 أكتوبر 2025.

الإياب: في القاهرة، أحد أيام 24، 25، 26 أكتوبر 2025.