وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم
كيفية استرجاع بطاقة الائتمان “فيزا”مفقودة أو مسروقة
نتنياهو أمام الأمم المتحدة .. يهاجم اعتراف الغرب بفلسطين ويهدد إيران وحماس .. قادة العالم يقاطعون خطاب رئيس حكومة الاحتلال
نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها
فقدت الإحساس.. فنانة مشهورة تكشف معاناتها مع الورم الدماغي
السجن المشدد عقوبة الإخلال بسير مرفق عام طبقا لقانون المرور
محمد ثروت يكشف حقيقة إصابة ابنه فى القدم .. خاص
نظرات «الحسناء الإيطالية» للشرع تخطف اهتمام رواد السوشيال ميديا
عريس الجنة بأسوان .. توفى في ليلة زفافه | اعرف التفاصيل
وزير العمل يعلن صرف 400 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث مصنع المحلة
مسئول إيراني كبير يدعو دول الإقليم إلى وحدة لمواجهة مؤامرات إسرائيل
أخبار البلد

وزير البيئة: 13 جلسة حوارية بـ10 محافظات لرفع الوعي بمواجهة التغيرات المناخية

جلسات الحوار المجتمعي لمواجهة التغيرات المناخية
جلسات الحوار المجتمعي لمواجهة التغيرات المناخية
حنان توفيق

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تقريراً حول جهود وزارة  البيئة في مواصلة عقد جلسات الحوار المجتمعي لمواجهة التغيرات المناخية في مختلف محافظات الجمهورية، والمدرج بالبرنامج الحكومي للفترة (2024 – 2027).

ويهدف  الحوار المجتمعي إلى رفع الوعي البيئي وتعزيز مشاركة المجتمع في التصدي للقضايا البيئية وعلى رأسها التغيرات المناخية، بما يخدم تحقيق الهدف الاستراتيجي للحوكمة والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وأوضحت د. منال عوض أن الوزارة عقدت حتى الآن 13 جلسة حوارية في 10 محافظات خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 27 سبتمبر من العام الحالى، بالتنسيق بين وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، برئاسة المهندسة سماح صالح المنسق العام لجلسات الحوار المجتمعي، وفروع جهاز شؤون البيئة بالمحافظات، وبمشاركة منظمات ووكالات الأمم المتحدة، منها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وممثلين عن الجهات الحكومية والجامعات والمراكز البحثية والجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص والمستثمرين.

وأشارت الدكتورة منال إلى أن هذه الجلسات تناولت عدداً من المحاور الرئيسية، منها الأمن الغذائي والتغيرات المناخية، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف، وتأثير التغيرات المناخية على المناطق الساحلية، بالإضافة إلى عرض تجارب لعدد من المستفيدين كنماذج نجاح لمشروعات التكيف والتخفيف، كما تناولت الجلسات استعراض مفاهيم التغيرات المناخية وآليات مواجهتها، وتسليط الضوء على جهود الدولة ومشروعاتها في هذا المجال، وعقد حوار مفتوح مع المشاركين لطرح اسئلتهم وتقديم المقترحات ويجري توثيقها لإعداد التقرير النهائي بمخرجات الحوار.

في هذا السياق، شهدت محافظة البحر الأحمر  اليوم ، حلقة نقاشية بديوان عام المحافظة حول آليات تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، بحضور الدكتورة ماجدة حنا نائب المحافظ، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة.

وأسفرت  الحلقة النقاشية بالتأكيد على عدد من الأهداف أبرزها زيادة التوعية المجتمعية بمخاطر التغيرات المناخية، ودعم المبادرات المحلية التي تستهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي والشعاب المرجانية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

ومن المقرر مواصلة تنظيم تلك الفعاليات حتى 24 نوفمبر من العام الحالى، من خلال عقد 14جلسة إضافية بعدد 10 محافظات اخرى ، لاستكمال برنامج الحوار المجتمعي على مستوى الجمهورية

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

الراقصة دينا

الصين تعلن إلغاء مقابض الأبواب الكهربائية للسيارات وتفرض قواعد صارمة

مقابض الأبواب

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

قد يكون أمرا بسيطا أو مؤشرا خطيرا.. أهم أسباب الدوار المفاجئ

أسباب الدوار المفاجئ

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

