وكيل الأزهر ورئيس الجامعة لطلاب الشريعة والقانون: “أنتم أمانة.. وسيروا على نهج العلماء”

أجرى كل من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، حيث زارا عددًا من قاعات الدراسة، وتبادلا الحديث مع الأساتذة والطلاب في أجواء يسودها التفاعل والتحفيز.

وخلال لقائه بالطلاب، نقل وكيل الأزهر تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مشيدًا بما تمثله كلية الشريعة والقانون من قيمة علمية وتاريخية، إذ تخرّج فيها آلاف العلماء وأعضاء هيئة كبار العلماء.

وأضاف مخاطبًا الطلاب: “اختصكم الله بكلية تحمل رسالة عظيمة، فكونوا على قدر هذه الأمانة، وتمسكوا بآداب طلب العلم، وأحسنوا الاستماع لأساتذتكم، واغتنموا فرصة الجمع بين العلوم الشرعية والقانونية.”

من جانبه، قدم رئيس جامعة الأزهر التهنئة للطلاب بالعام الدراسي الجديد، مشددًا على أهمية استغلال الوقت والسعي الجاد لتحصيل العلم، دون تردد في السؤال أو خشية من الوقوع في الخطأ.

وقال: "لا تترددوا في طرح الأسئلة، فالخجل والكبر يقطعان الطريق إلى المعرفة، وأنتم أمانة في أعناقنا، وأمانة في أعناق أهلكم، فكونوا على قدر هذه الثقة."

كما أثنى المسؤولان على جهود أساتذة الكلية والتزامهم الأكاديمي، مشيدين على وجه الخصوص بالدكتور فؤاد النادي، أستاذ القانون، الذي يضرب المثل في الانضباط والقدوة لطلابه، مؤكدَين أن الأساتذة يشكلون ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب علميًا وسلوكيًا.

واختتمت الزيارة برسائل تحفيزية للطلاب، حاثين إياهم على أن يسيروا على درب العلماء الذين خرجوا من هذه المؤسسة العريقة، وأن يحملوا شعلة العلم بجدارة وأمانة.