قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم
كيفية استرجاع بطاقة الائتمان “فيزا”مفقودة أو مسروقة
نتنياهو أمام الأمم المتحدة .. يهاجم اعتراف الغرب بفلسطين ويهدد إيران وحماس .. قادة العالم يقاطعون خطاب رئيس حكومة الاحتلال
نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها
فقدت الإحساس.. فنانة مشهورة تكشف معاناتها مع الورم الدماغي
السجن المشدد عقوبة الإخلال بسير مرفق عام طبقا لقانون المرور
محمد ثروت يكشف حقيقة إصابة ابنه فى القدم .. خاص
نظرات «الحسناء الإيطالية» للشرع تخطف اهتمام رواد السوشيال ميديا
عريس الجنة بأسوان .. توفى في ليلة زفافه | اعرف التفاصيل
وزير العمل يعلن صرف 400 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث مصنع المحلة
مسئول إيراني كبير يدعو دول الإقليم إلى وحدة لمواجهة مؤامرات إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وكيل الأزهر ورئيس الجامعة لطلاب الشريعة والقانون: “أنتم أمانة.. وسيروا على نهج العلماء”

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبد الرحمن محمد

أجرى كل من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، حيث زارا عددًا من قاعات الدراسة، وتبادلا الحديث مع الأساتذة والطلاب في أجواء يسودها التفاعل والتحفيز.

وخلال لقائه بالطلاب، نقل وكيل الأزهر تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مشيدًا بما تمثله كلية الشريعة والقانون من قيمة علمية وتاريخية، إذ تخرّج فيها آلاف العلماء وأعضاء هيئة كبار العلماء. 

وأضاف مخاطبًا الطلاب: “اختصكم الله بكلية تحمل رسالة عظيمة، فكونوا على قدر هذه الأمانة، وتمسكوا بآداب طلب العلم، وأحسنوا الاستماع لأساتذتكم، واغتنموا فرصة الجمع بين العلوم الشرعية والقانونية.”

من جانبه، قدم رئيس جامعة الأزهر التهنئة للطلاب بالعام الدراسي الجديد، مشددًا على أهمية استغلال الوقت والسعي الجاد لتحصيل العلم، دون تردد في السؤال أو خشية من الوقوع في الخطأ. 

وقال: "لا تترددوا في طرح الأسئلة، فالخجل والكبر يقطعان الطريق إلى المعرفة، وأنتم أمانة في أعناقنا، وأمانة في أعناق أهلكم، فكونوا على قدر هذه الثقة."

كما أثنى المسؤولان على جهود أساتذة الكلية والتزامهم الأكاديمي، مشيدين على وجه الخصوص بالدكتور فؤاد النادي، أستاذ القانون، الذي يضرب المثل في الانضباط والقدوة لطلابه، مؤكدَين أن الأساتذة يشكلون ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب علميًا وسلوكيًا.

واختتمت الزيارة برسائل تحفيزية للطلاب، حاثين إياهم على أن يسيروا على درب العلماء الذين خرجوا من هذه المؤسسة العريقة، وأن يحملوا شعلة العلم بجدارة وأمانة.

الأزهر الشريف جامعة الأزهر كلية الشريعة والقانون محمد الضويني سلامة داود العام الدراسي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

وزير خارجية العراق

أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

ترشيحاتنا

صورة المتهم

فيديوهات منافية للآداب.. حبس الراقص ميشو 3 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه

في اليوم العالمي للسياحة.. متطوعون أجانب وطلاب من ميونخ يساندون الاطفال محاربين السرطان بالأقصر

متطوعون أجانب وطلاب من ميونخ يساندون الأطفال محاربين السرطان بالأقصر

محافظ المنيا مع البعثه الأجنبية

محافظ المنيا يتفقد أعمال البعثة الأجنبية المشتركة بمنطقة زاوية سلطان

بالصور

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا

الصين تعلن إلغاء مقابض الأبواب الكهربائية للسيارات وتفرض قواعد صارمة

مقابض الأبواب
مقابض الأبواب
مقابض الأبواب

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

قد يكون أمرا بسيطا أو مؤشرا خطيرا.. أهم أسباب الدوار المفاجئ

أسباب الدوار المفاجئ
أسباب الدوار المفاجئ
أسباب الدوار المفاجئ

فيديو

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد