قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: مقاطعة خطاب نتنياهو أحد تجليات عزلة إسرائيل ونتائج حرب الإبادة
الرئيس السيسي: الأوضاع الاقتصادية لمصر في تحسن.. ووعي المصريين يمدنا بالإرادة والقوة
البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع
الهلال الأحمر يوجّه فرق الطوارئ لمساندة رجال الحماية المدنية في حادث مصنع المحلة
صفارات الإنذار تشل إيلات.. ذعر في إسرائيل من مسيّرات قادمة من اليمن
صفقة تيك توك| ترامب يحسم الجدل بـ 14 مليار دولار وينقل المنصة إلى الإدارة الأمريكية.. خبير يعلق
أحمد حسن يكشف عن موعد الحكم في قضية رمضان صبحي
رابطة الأندية تعاقب ياسر إبراهيم قبل مواجهة الأهلي والزمالك
الحياة ما بتديش للواحد كل حاجة.. منشور غامض من شريف إكرامي على فيسبوك
نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-9-2025
شيماء سيف تحذف زوجها من إنستجرام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس جامعة الأزهر: آفة هذا العصر هي قيام غير المتخصصين بالحديث في كل شيء

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
أحمد سعيد

ألقي خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ودار موضوعها حول "مكانة العلم"، موضحا أن بداية العام الدراسي هي بداية أمل جديد، ينتظر شبابنا، ليتحقق على أيديهم نهضة ورقي هذه الأمة، لهذا يجب أن تبقى ساحات العلم ساحات مهيئة لتلقي العلوم والمعارف، وحتى لا تنحرف عن  المنهج القويم الذي سار  عليه العلماء الإجلاء، علينا أن نرسخ في ساحاتنا العلمية أدب المعلم وأدب المتعلم، حتى تصبح ساحاتنا التعليمية ساحات بناء وحضارة.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر أن العلم هو القاطرة التي تقود الأوطان إلى الرقي والتقدم، ولا سبيل إلى ذلك التقدم والرقي والنهضة إلا بالعلم، مبينا أن دور المعلم أن يخرج للأوطان عُددا، تكون قوة لها، فهذا هو الهدف الأسمى للتعليم، لأن الغاية هي بناء الإنسان ورفعة الأوطان، وإذا اتضحت تلك الغاية سرنا على الطريق القويم، وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن تبني عليه بلادنا، والمولى سبحانه وتعالى أمرنا بذلك قال تعالى :﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾، وجاء تعبير النفير في مقام المتفقه في الدين، لينذر ويفقه الآخرين من حوله.

رئيس جامعة الأزهر: الإسلام لا يكتفي بالحث على التفقه في الدين بل يدعو لتعلم العلوم التطبيقية

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن الإسلام لا يكتفي بالحث على التفقه في الدين، بل يدعو كذلك إلى تعلم العلوم التطبيقية كالطب والصيدلة والهندسة والفيزياء والكيمياء، وهو ما نجده في تراث هذه الأمة ومنه قول الإمام الغزالي: "درس في الكيمياء عبادة خاشعة لله"،  حيث أن امتلاك هذه العلوم هو المِفتاح لامتلاك النهضة والقوة والقرار المستقل في العصر الحديث، وما يواجهه المسلمون اليوم في أماكن مثل غزة من ضعف يعود في الأصل إلى الافتقار لأسباب هذه القوة، التي تكمن في التقدم العلمي، كما أن العلم يعد أمراً إلهياً من خلال أول آيات نزلت من القرآن الكريم: {ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ * ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ * ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ * عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ}، حيث ترك المولى سبحانه وتعالى باب القراءة مفتوحاً لكل علم نافع، شرط أن تكون هذه قراءة معمرة لا مدمرة، تقرب صاحبها من الله.

ودعا رئيس جامعة الأزهر إلى استلهام نماذج التراث الإسلامي، من خلال منهج العلماء الإجلاء، حيث أن الإمام الشافعي كان له درس في الفقه وآخر في الطب، كما أن شيخ الأزهر أحمد الدمنهوري كان جامعاً لعلوم الشريعة والطب وله كتاب "القول الصريح في علم التشريح"،  وبناءً على هذا التكامل المعرفي، نطالب أولياء الأمور بمنح أبنائهم حرية اختيار التخصصات التي يميلون إليها، مؤكداً أن إرغام الأجيال القادمة على اختيار لا يحبونه قد يؤدي إلى نفورهم من العلم والمجال الذي أُجبروا عليه، وبالتالي تتعثر مسيرة الأمة نحو امتلاك أسباب القوة والنهضة، وفي المقابل عليهم بالتوجيه والنصح.

سلامة داود: قوة الفرد ونجاحه لا تكمن في نوع تخصصه بل في إحسانه لما يؤديه

ونوه رئيس جامعة الأزهر إلى أن قوة الفرد ونجاحه لا تكمن في نوع تخصصه أو عمله، بل في إحسانه لما يؤديه،  لأن "قيمة كل امرئ ما يحسن"،  وأن ينظر كل فرد منا إلى الإحسان والإتقان فيما يقوم به، مع الحرص على بناء الطلاب على الثوابت والحقائق، لتنأى العملية التعليمية عن "ساحة التجريب والتخريب"، وضرورة الأخذ بوصية الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾، لأن القول السديد (الرأي المحكم والصائب) في أي مجال من مجالات الحياة هو الأصل الأصيل لإصلاحه وتقدم المجتمع به، سواء كان ذلك في التعليم أو الزراعة أو الصناعة.

وشدد رئيس جامعة الأزهر على ضرورة الالتزام بالمبدأ القرآني: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُون"، لأن إحالة الأمر إلى أهل الاختصاص أولى ليعود النفع على الفرد والمجتمع، لأن آفة العصر المتمثلة في قيام غير المتخصصين بالإفتاء في كل شيء، لذلك جاء الأمر الإلهي: "الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا"، وقال الإمام مالك رحمه الله: "إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم"، وهو ما يعني أن  العلم يجب أخذه عن أهله الموثوقين، مبينا أن العليم يتطلب  الصبر، والقوة، والنشاط، وطول الملازمة، ولهذا كان العلماء يسمون التلميذ "صاحباً"، فالخليل بن أحمد كان يقول لسيبويه: "مرحباً بزائر لا يُمل".

وفي ختام الخطبة أوصى رئيس جامعة الأزهر طلاب العلم بـ السكينة، والوقار، والأدب، مستنكراً الظواهر الحديثة كرفع الطالب صوته على أستاذه أو الإساءة إليه، والتي لم تنشأ إلا عند غياب آداب العالم والمتعلم، فقد ورد عن  النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (تعلموا العلم وتعلموا للعلم الوقار والسكينة وتواضعوا لمن تعلمون منه).

خطبة الجمعة الجامع الأزهر الأزهر رئيس جامعة الأزهر سلامة داود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

ذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

ترشيحاتنا

ميدو عادل

ميدو عادل: سعيد بتكريم ممدوح في الغردقة وإحنا إخوات وصحاب من زمان

زوج شيماء سيف

زوج شيماء سيف بخسارة وزن ملحوظة.. والجمهور يعلق

ماغي بوغصن

ماغي بوغصن تحتفل بعيد ميلاد نجلها ريانو

بالصور

سرطان البروستاتا.. مرض صامت يهدد صحة الرجال والفحص المبكر ضرورة

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

للمرة الأولى.. نجاح علاج جيني يبطئ مرض هنتنغتون الوراثي 75%

مرض هنتنغتون
مرض هنتنغتون
مرض هنتنغتون

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة

جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد