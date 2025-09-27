إبراهيم فايق: فشل مفاوضات الأهلي مع البرتغالي برونو لاج

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن فشل مفاوضات الأهلي مع المدير الفني برونو لاج.

وكتب فايق عبر حسابه على منصة إكس: “برونو لاج مش على شاحن الأهلي دلوقتي خالص، التوجه لمدرسة تانية وفكر تاني”.

عرض رسمي من الأهلي بقيمة 4.8 مليون يورو

وفقا لصحيفة "O Jogo" البرتغالية، رفع الأهلي عرضه الرسمي للمدرب البرتغالي إلى 4.8 مليون يورو سنويا، في محاولة لإغلاق الصفقة خلال الأيام المقبلة.

الصحيفة البرتغالية أشارت إلى أن لاج رفض عروضًا من أندية في الخليج والبرازيل، مفضلاً العودة إلى العمل في أوروبا، غير أن العرض المالي الجاد من الأهلي قد يُغير قراره.

فلومينينسي يدخل على الخط

في سياق موازي، كشفت صحيفة "Netflu" البرازيلية أن لاج بات ضمن قائمة المرشحين لقيادة فريق فلومينينسي، خلفا للمدرب ريناتو جاوتشو هذا التطور يهدد مساعي الأهلي في حسم التعاقد، خاصة مع رغبة النادي البرازيلي في استقطاب مدرب أوروبي بخبرة عالية.

خيارات بديلة على طاولة الأهلي

اجتمعت لجنة التخطيط بالأهلي، أمس الخميس، بحضور رئيس النادي محمود الخطيب، لمناقشة ملف المدرب الجديد، حيث أعيد طرح عدة أسماء على الطاولة في ظل تأخر حسم ملف لاج.

ويأتي في مقدمة الأسماء البديلة، المدرب التركي المخضرم فاتح تريم، إلى جانب احتمال إعادة فتح خطوط التواصل مع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر.