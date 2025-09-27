قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم
كيفية استرجاع بطاقة الائتمان “فيزا”مفقودة أو مسروقة
نتنياهو أمام الأمم المتحدة .. يهاجم اعتراف الغرب بفلسطين ويهدد إيران وحماس .. قادة العالم يقاطعون خطاب رئيس حكومة الاحتلال
نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها
فقدت الإحساس.. فنانة مشهورة تكشف معاناتها مع الورم الدماغي
السجن المشدد عقوبة الإخلال بسير مرفق عام طبقا لقانون المرور
محمد ثروت يكشف حقيقة إصابة ابنه فى القدم .. خاص
نظرات «الحسناء الإيطالية» للشرع تخطف اهتمام رواد السوشيال ميديا
عريس الجنة بأسوان .. توفى في ليلة زفافه | اعرف التفاصيل
وزير العمل يعلن صرف 400 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث مصنع المحلة
مسئول إيراني كبير يدعو دول الإقليم إلى وحدة لمواجهة مؤامرات إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز القراءة من الموبايل في صلاتي المغرب والعشاء؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز القراءة من الموبايل في صلاتي المغرب والعشاء
هل يجوز القراءة من الموبايل في صلاتي المغرب والعشاء
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل يجوز قراءة القرآن من الموبايل في صلاتي المغرب والعشاء؟.

وأجاب عن السؤال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وقال إن قراءة القرآن من الهاتف المحمول أثناء الصلاة، سواء كانت صلاة المغرب أو العشاء أو أي من الصلوات المفروضة، جائزة شرعاً، ولكن بشروط معينة.

وأوضح في فيديو نشرته دار الإفتاء على موقعها الرسمي عبر "يوتيوب"، أن استخدام الهاتف في الصلاة يجب أن يقتصر فقط على قراءة القرآن الكريم، وأن يكون استعماله بحذر بحيث لا تكون هناك حركات كثيرة أثناء التلاوة حتى لا تبطل الصلاة بسبب الحركة الزائدة.

كما شدد أمين الفتوى على ضرورة إغلاق بيانات الهاتف أو وضعه على وضعية الطيران أثناء الصلاة، حتى لا تظهر رسائل أو إشعارات تشغل المصلي وتجعله ينصرف عن الخشوع المطلوب في الصلاة.

وأكد أن الهدف من استخدام الهاتف في هذه الحالة هو فقط تيسير قراءة القرآن وليس لأي غرض آخر قد يشتت ذهن المصلي أو يجعله ينصرف عن صلاته.

ضوابط قراءة القرآن من الهاتف أثناء الصلاة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل تجوز قراءة القرآن من الهاتف المحمول أثناء صلاة قيام الليل لأني غير حافظ للقرآن؟

 

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء ، أنه يجوز قراءة القرآن من الهاتف المحمول أثناء صلاة قيام الليل، منوها أنه لا حرج في ذلك شرعا.

وأشار إلى أن هناك ضوابط لابد من التزامها عند قراءة القرآن من الهاتف المحمول أثناء الصلاة.

أوضح أن هذه الضوابط ، أن يغلق الاتصال ويجعل الهاتف على وضع الطيران حتى لا يستقبل مكالمات أثناء الصلاة.

وذكر أن ثاني هذه الضوابط ، أن تغلق بيانات الهاتف المحمول ، حتى لا يكون متصلا بالانترنت وتصل إليه رسائل الفيس والواتس آب.

وأضاف ، أن ثالث هذه الضوابط ، أن تضبط شاشة الهاتف بعدم الغلق إلا بعد فترة الانتهاء من الصلاة ، حتى لا تغلق الشاشة أثناء الصلاة ، فيفصل المصلي بإعادة ضبطها مرة أخرى ، ويخرج عن وقار الصلاة.

حكم قراءة القرآن من الهاتف أثناء الصلاة


وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن من الهاتف في الصلاة، جائزة شرعا سواء أكان من موبايل أو مصحف أو تابلت أثناء الصلاة، مستطردا العلماء فرقوا بين صلاة النفل كقيام الليل وبين صلاة الفرض وكره ذلك، باعتبار أنك في الفرض تقرأ بالفاتحة وما تيسر لك من القرآن.

وتابع: أما في صلاة الليل لك أن تقرأ من المصحف أو التليفون كيفما شئت وهذا جائز، مشدداً: لو قرأ الإنسان في الفريضة من المصحف أو التليفون فالصلاة صحيحة.

الصلاة قراءة القرآن من الهاتف أثناء الصلاة القرآن ضوابط قراءة القرآن من الهاتف أثناء الصلاة قراءة القرآن من الهاتف قراءة القرآن من الموبايل في صلاتي المغرب والعشاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

وزير خارجية العراق

أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

ترشيحاتنا

محافظ مطروح خلال اللقاء وعميد المعهد التكنولوجي

محافظ مطروح يستقبل عميد المعهد التكنولوجي لبحث أعمال التطوير

صورة المتهم

فيديوهات منافية للآداب.. حبس الراقص ميشو 3 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه

في اليوم العالمي للسياحة.. متطوعون أجانب وطلاب من ميونخ يساندون الاطفال محاربين السرطان بالأقصر

متطوعون أجانب وطلاب من ميونخ يساندون الأطفال محاربين السرطان بالأقصر

بالصور

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا

الصين تعلن إلغاء مقابض الأبواب الكهربائية للسيارات وتفرض قواعد صارمة

مقابض الأبواب
مقابض الأبواب
مقابض الأبواب

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

قد يكون أمرا بسيطا أو مؤشرا خطيرا.. أهم أسباب الدوار المفاجئ

أسباب الدوار المفاجئ
أسباب الدوار المفاجئ
أسباب الدوار المفاجئ

فيديو

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد