هل يجوز القراءة من الموبايل في صلاتي المغرب والعشاء؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل يجوز قراءة القرآن من الموبايل في صلاتي المغرب والعشاء؟.

وأجاب عن السؤال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وقال إن قراءة القرآن من الهاتف المحمول أثناء الصلاة، سواء كانت صلاة المغرب أو العشاء أو أي من الصلوات المفروضة، جائزة شرعاً، ولكن بشروط معينة.

وأوضح في فيديو نشرته دار الإفتاء على موقعها الرسمي عبر "يوتيوب"، أن استخدام الهاتف في الصلاة يجب أن يقتصر فقط على قراءة القرآن الكريم، وأن يكون استعماله بحذر بحيث لا تكون هناك حركات كثيرة أثناء التلاوة حتى لا تبطل الصلاة بسبب الحركة الزائدة.

كما شدد أمين الفتوى على ضرورة إغلاق بيانات الهاتف أو وضعه على وضعية الطيران أثناء الصلاة، حتى لا تظهر رسائل أو إشعارات تشغل المصلي وتجعله ينصرف عن الخشوع المطلوب في الصلاة.

وأكد أن الهدف من استخدام الهاتف في هذه الحالة هو فقط تيسير قراءة القرآن وليس لأي غرض آخر قد يشتت ذهن المصلي أو يجعله ينصرف عن صلاته.

ضوابط قراءة القرآن من الهاتف أثناء الصلاة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل تجوز قراءة القرآن من الهاتف المحمول أثناء صلاة قيام الليل لأني غير حافظ للقرآن؟

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء ، أنه يجوز قراءة القرآن من الهاتف المحمول أثناء صلاة قيام الليل، منوها أنه لا حرج في ذلك شرعا.

وأشار إلى أن هناك ضوابط لابد من التزامها عند قراءة القرآن من الهاتف المحمول أثناء الصلاة.

أوضح أن هذه الضوابط ، أن يغلق الاتصال ويجعل الهاتف على وضع الطيران حتى لا يستقبل مكالمات أثناء الصلاة.

وذكر أن ثاني هذه الضوابط ، أن تغلق بيانات الهاتف المحمول ، حتى لا يكون متصلا بالانترنت وتصل إليه رسائل الفيس والواتس آب.

وأضاف ، أن ثالث هذه الضوابط ، أن تضبط شاشة الهاتف بعدم الغلق إلا بعد فترة الانتهاء من الصلاة ، حتى لا تغلق الشاشة أثناء الصلاة ، فيفصل المصلي بإعادة ضبطها مرة أخرى ، ويخرج عن وقار الصلاة.

حكم قراءة القرآن من الهاتف أثناء الصلاة



وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن من الهاتف في الصلاة، جائزة شرعا سواء أكان من موبايل أو مصحف أو تابلت أثناء الصلاة، مستطردا العلماء فرقوا بين صلاة النفل كقيام الليل وبين صلاة الفرض وكره ذلك، باعتبار أنك في الفرض تقرأ بالفاتحة وما تيسر لك من القرآن.

وتابع: أما في صلاة الليل لك أن تقرأ من المصحف أو التليفون كيفما شئت وهذا جائز، مشدداً: لو قرأ الإنسان في الفريضة من المصحف أو التليفون فالصلاة صحيحة.