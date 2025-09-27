قرقاش: ملف ضم الضفة أسقط من جدول الأعمال بعد لقاء وزير الخارجية الإماراتي بنتنياهو

صرح أنور قرقاش، كبير مستشاري رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت بأن "ملف ضم الضفة الغربية قد أغلق، وذلك عقب اجتماع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقال أنور قرقاش في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: “كما كان موقف دولة الإمارات حاسمًا في إغلاق ملف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، يأتي لقاء الشيخ عبدالله بن زايد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في نيويورك الليلة خطوة شجاعة لدعم الجهود الدولية لإنهاء حرب غزة والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يضع حدًا للمأساة الإنسانية ويعزز مسار السلام”.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية الليلة أن وزير الخارجية بن زايد أكد لرئيس الوزراء نتنياهو ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضافت الوكالة أن "وزير الخارجية أكد دعمه للجهود الدولية الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن".

وتابعت: “أكد بن زايد التزام الإمارات الثابت بدعم جميع المبادرات الرامية إلى تحقيق سلام شامل قائم على حل الدولتين”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. وقال ردًا على أسئلة الصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "لن يحدث هذا، لن أسمح به".

وأكد الرئيس أنه ناقش هذه القضية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأضاف ترامب أنه تحدث أيضًا مع نتنياهو حول إنهاء الحرب في غزة. وقال: "كانت المحادثة جيدة. قد يتم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى قريبا".

وأوضح مكتب رئيس حكومة الاحتلال أن نتنياهو سينتظر حتى عودته إلى إسرائيل للرد على تصريح ترامب.

وصرح ترامب الليلة بأن مفاوضات "مكثفة" تجري على مدار الأيام الأربعة الماضية لإنهاء القتال في قطاع غزة. وكتب الرئيس على منصة "تروث سوشيال": "جميع دول المنطقة مشاركة، وحماس على دراية بالمحادثات، وقد أطلعت إسرائيل على جميع المستويات، بما في ذلك رئيس الوزراء نتنياهو".

وأضاف: "هناك نوايا حسنة للتوصل إلى اتفاق أكثر مما رأيته من قبل. يجب أن نعيد الرهائن ونصل إلى سلام دائم".