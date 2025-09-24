بوليتيكو: ترامب يتعهد بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية خلال لقاء مع قادة عرب

أفاد موقع "بوليتيكو" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد قادة عرب ومسلمين بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وذلك خلال اجتماع جرى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستند التقرير إلى ستة مصادر مطلعة، أكد اثنان منهم أن ترامب كان حازما في هذا الموقف خلال اللقاء، في حين أشار مصدران آخران إلى تقديم وفد أمريكي وثيقة تتضمن خطة لإنهاء الحرب في غزة، تشمل بندا واضحا بعدم السماح بالضم.

وصرح ترامب بعد الاجتماع بأنه كان من "أهم لقاءاته"، لكنه غادر دون الإدلاء بتفاصيل، فيما وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاجتماع بأنه "مثمر"، دون تقديم مزيد من المعلومات.

ولم يصدر المشاركون بيانا فوريا عقب الاجتماع، غير أن بيانا مشتركا نشر في اليوم التالي أكد أن القمة جاءت بمبادرة من ترامب، وشارك فيها قادة من 8 دول عربية وأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وشدد البيان المشترك على خطورة الأوضاع في غزة، مؤكدا ضرورة وقف إطلاق النار الفوري، ورفض التهجير القسري، وضمان عودة من غادروا. كما دعا القادة إلى إعادة الإعمار بدعم دولي، وضمان استقرار الضفة الغربية والقدس، وتعزيز دور السلطة الفلسطينية.

من جهتها، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن إدارة ترامب وجهت تحذيرا سريا لتل أبيب من المضي قدما في ضم الضفة الغربية، ردا على اعتراف عدد من الدول الغربية بدولة فلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يعتبر التحذير الأمريكي نهاية للنقاش، وينوي مناقشة القضية مع ترامب في لقائهما المرتقب.