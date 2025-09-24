قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سمير عمر يعلن مهام جديدة لـ6 قيادات إعلامية في قنوات قطاع الأخبار بالشركة المتحدة
1200 جنيه لهذه الفئة.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير وموعد افتتاحه
سعر الدولار رسميا في البنك المركزي
إعلام إسرائيلي: صواريخ القبة الحديدية فشلت في اعتراض مسيرة إيلات
وزير الخارجية: ترفض انتهاكات إسرائيل في سوريا ولبنان ونطالب باحترام القرارات الدولية
عمرو دياب سفير الأغنية المصرية.. خالد أبو بكر: أطفال عندها 3 سنين بتغني خطفوني
تحسبًا لفشل التعاقد مع لاج .. الأهلي يُفاوض مدرب إسباني | خاص
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2025 وموعد الصرف
ماكرون : هناك توافق عربي أوروبي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
تحرك عاجل من محافظ الإسماعيلية استجابة لاستغاثة المواطنين بشأن عمارتين سكنيتين
أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
أحمد موسى: لا أمن لإسرائيل دون قيام دولة فلسطينية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بوليتيكو: ترامب يتعهد بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية خلال لقاء مع قادة عرب

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفاد موقع "بوليتيكو" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد قادة عرب ومسلمين بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وذلك خلال اجتماع جرى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستند التقرير إلى ستة مصادر مطلعة، أكد اثنان منهم أن ترامب كان حازما في هذا الموقف خلال اللقاء، في حين أشار مصدران آخران إلى تقديم وفد أمريكي وثيقة تتضمن خطة لإنهاء الحرب في غزة، تشمل بندا واضحا بعدم السماح بالضم.

وصرح ترامب بعد الاجتماع بأنه كان من "أهم لقاءاته"، لكنه غادر دون الإدلاء بتفاصيل، فيما وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاجتماع بأنه "مثمر"، دون تقديم مزيد من المعلومات.

ولم يصدر المشاركون بيانا فوريا عقب الاجتماع، غير أن بيانا مشتركا نشر في اليوم التالي أكد أن القمة جاءت بمبادرة من ترامب، وشارك فيها قادة من 8 دول عربية وأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وشدد البيان المشترك على خطورة الأوضاع في غزة، مؤكدا ضرورة وقف إطلاق النار الفوري، ورفض التهجير القسري، وضمان عودة من غادروا. كما دعا القادة إلى إعادة الإعمار بدعم دولي، وضمان استقرار الضفة الغربية والقدس، وتعزيز دور السلطة الفلسطينية.

من جهتها، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن إدارة ترامب وجهت تحذيرا سريا لتل أبيب من المضي قدما في ضم الضفة الغربية، ردا على اعتراف عدد من الدول الغربية بدولة فلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يعتبر التحذير الأمريكي نهاية للنقاش، وينوي مناقشة القضية مع ترامب في لقائهما المرتقب.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل ضم الضفة الغربية الجمعية العامة للأمم المتحدة إنهاء الحرب في غزة بنيامين نتنياهو

