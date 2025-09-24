ملك الأردن يؤكد أولوية وقف إطلاق النار في غزة ويحذر من تفجر صراع جديد بالضفة الغربية

اكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، خلال مشاركته في اجتماع متعدد الأطراف عقد في نيويورك أمس الثلاثاء بدعوة من الولايات المتحدة وقطر، استعداد الدول المشاركة للعمل مع واشنطن على خطة شاملة تنهي الحرب والمعاناة في غزة.



وشدد على أن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق يمثل أولوية قصوى، داعيا إلى ضرورة استعادة الاستقرار في الضفة الغربية، وقال: "بينما نعمل لحل الصراع في غزة، لا نريد أن نرى صراعاً آخر يندلع في الضفة الغربية".



وحذر من أن ضم الضفة الغربية أو تغيير الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس سيقوّض جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار



وأكد الدور المهم للولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترمب في إنهاء الحرب على غزة وتحقيق السلام العادل.

