قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خصم 50% على المخالفات المرورية في هذه الحالة
الدوري المصري .. حرس الحدود يتقدم على زد 1-0 فى الشوط الأول
قرار عاجل .. النيابة الإدارية تعاين موقع مصنع نسيج المحلة المنهار ..صور
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة حريق مصنع المحلة الكبرى وتصدر قرارات عاجلة
خاص| أول تعليق من دينا على الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص الشرقي.. فيديو
لحماية حقوق الموظفين.. قانون العمل يتيح التظلم من قرار الوقف خلال 72 ساعة
من عزل حماس إلى إعادة الإعمار.. تفاصيل خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه
وزير الخارجية: تتطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في برامج تشغيل المنظمات بالقاهرة
سيلينا جوميز تودع العزوبية.. تفاصيل حفل زفافها الليلة
حبس حمو بيكا 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دبلوماسي أمريكي سابق: سياسات واشنطن ما زالت غارقة في خدمة نتنياهو رغم التغير الشعبي

نتنياهو
نتنياهو
محمد البدوي

أكد جوش بول، مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية، أن السياسات الأمريكية غارقة في دعمها للاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وممارساته الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، موضحًا أن كان هناك تحولًا خلال الفترة الأخيرة، حيث إن الشعب الأمريكي يرغب في أن يرى الولايات المتحدة الامريكية وهي تنتهي دعمها العسكري لإسرائيل.

 

الرأي العام الأمريكي

وشدد «بول»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن هذا التغير في الرأي العام الأمريكي تجاه فلسطين وإسرائيل ظهر في تصويتات واستطلاعات رأي مؤخرًا، مؤكدًا أن عدد متزايد من السياسيين الأمريكيين يطالبون بالاعتراف بدولة فلسطين وإنهاء تسليح إسرائيل، منوهًا بأن السياسات الأمريكية يديرها من هم تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مباشر كوزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو الذي يتعامل بنفس السياسية ويسير في الاتجاه نفسه.

وتابع: «ترامب الآن يتحدث عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه طرح فكرة يمكن وصفها بالغربية وهي الخاصة بإعادة إعمار غزة الذي يقودها توني بلير، وذلك يؤثر على الاعتراف بسيادة فلسطين وحقها في تقرير مصيرها»، موضحًا أنه يعتقد أن هذا تلاعب بالموقف من أجل الاستفادة واستغلال الأمر ومواصلة دعم إسرائيل حتى في وجه التغير الدولي.

الخارجية الأمريكية جوش بول السياسات الأمريكية إسرائيل نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

جثة

فيشة الغسالة كلمة السر.. مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في أسيوط

ترشيحاتنا

القرآن الكريم

معنى قوله "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ".. خالد الجندي يحذر من خطورة إشاعة المنكرات

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: هذا الفعل من أخطر الذنوب

السياح

الأوقاف: احترام السائح واجب وكرم المصريين دعاية حقيقية للبلد

بالصور

الأكياس العقدية.. نتوءات حميدة تظهر حول المفاصل وقد تتطلب التدخل الطبي

ما هي الأكياس العقدية؟
ما هي الأكياس العقدية؟
ما هي الأكياس العقدية؟

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات.. وداعًا لشهوة الحلويات

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات
طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات
طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات

قائمة أعلى 10 سيارات مبيعا في أوروبا خلال أغسطس 2025

فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا

فيديو

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد