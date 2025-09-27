دبلوماسي أمريكي سابق: سياسات واشنطن ما زالت غارقة في خدمة نتنياهو رغم التغير الشعبي

أكد جوش بول، مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية، أن السياسات الأمريكية غارقة في دعمها للاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وممارساته الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، موضحًا أن كان هناك تحولًا خلال الفترة الأخيرة، حيث إن الشعب الأمريكي يرغب في أن يرى الولايات المتحدة الامريكية وهي تنتهي دعمها العسكري لإسرائيل.

الرأي العام الأمريكي

وشدد «بول»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن هذا التغير في الرأي العام الأمريكي تجاه فلسطين وإسرائيل ظهر في تصويتات واستطلاعات رأي مؤخرًا، مؤكدًا أن عدد متزايد من السياسيين الأمريكيين يطالبون بالاعتراف بدولة فلسطين وإنهاء تسليح إسرائيل، منوهًا بأن السياسات الأمريكية يديرها من هم تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مباشر كوزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو الذي يتعامل بنفس السياسية ويسير في الاتجاه نفسه.

وتابع: «ترامب الآن يتحدث عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه طرح فكرة يمكن وصفها بالغربية وهي الخاصة بإعادة إعمار غزة الذي يقودها توني بلير، وذلك يؤثر على الاعتراف بسيادة فلسطين وحقها في تقرير مصيرها»، موضحًا أنه يعتقد أن هذا تلاعب بالموقف من أجل الاستفادة واستغلال الأمر ومواصلة دعم إسرائيل حتى في وجه التغير الدولي.