تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
مسؤول أممي: الفلسطينيون يواجهون أوضاعا إنسانية مروعة في غزة
متحدث "أونروا": إسرائيل شردت 42 ألف فلسطيني شمال الضفة الغربية
محافظات

في اليوم العالمي للسياحة.. حجوزات جديدة من دول أوربا للموسم الشتوي بشرم الشيخ

ايمن محمد

يتوقع خبراء سياحيين حجوزات سياحية مرتفعة للموسم الشتوي من كل دول أوربا لمنتجات وفنادق مدينة شرم الشيخ التي تتمتع بطقس دافئ طوال اشهر الصيف. 

بالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة وصلت الاشغالات السياحية بفنادق ومنتجعات شرم الشيخ لأكثر من 70% اشتغالات بالرغم من انتهاء موسم الصيف 

وقال خبراء في السياحة في لموقع " صدي البلد"  الإخباري أن هناك اشواق جديدة دخلت في السوق السياحي لمدينة شرم الشيخ مثل ليتوانيا والسوق التركي الذي عاد من جديد مع استمرت سياح ايطاليا والروس والانجليزي والسوق الروسي العملاق. 

وقال هشام محيي نقيب المرشدين  السياحيين بجنوب سيناء إن حجم الاشغالات متوسط مشيرا الي أن  الاشغال السياحي يصل لأكثر من 65 ٪ بالرغم من انتهاء موسم الصيف وعودة الدراسة في المدارس والجامعات  واوضح محيي إن هناك أسواق جديدة دخلت لمدينة شرم الشيخ مثل ليتوانيا علاوة علي عودة السوق التركي و السويسري  والروسي. 

و اضاف أياد عطية المرشد السياحي للسوق الروسي ان شرم الشيخ تشهد انتعاش كبير للسياحة من مختلف الجنسيات وخاصة مع بداية حجوزات الموسم الشتوي الذي تتميز به مدينة شرم الشيخ حيث يفضل السائح الأوربي قضاء عطلته بشرم الشيخ. 

وتتميز مدينة شرم الشيخ بتنوع المنتج السياحي من سياحة شاطئية وسياحة ثقافية وسياحة علاجية و بيئية حيث تشتهر شرم الشيخ بمحمية رأس محمد ثاني افضل محمية بحرية علي مستوي العالم و الذي تحوي مجموعة نادرة من الشعاب المرجانية والاسماك الملونة علاوة على محمية نبق وكذلك مناطق السفاري الفريدة في الجبال والوديان.  
 

