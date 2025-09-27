السويد تزود الدنمارك بمضادات للمسيرات

أعلنت الدنمارك، أنها قبلت عرضا سويديا لتزويدها بأنظمة مضادة للطائرات المسيرة قبيل انعقاد قمة للاتحاد الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل في كوبنهاغن، وذلك في أعقاب رصد تحليق مسيّرات غامضة فوق مطارات دنماركية.



وأفادت وزارة الدفاع الدنماركية، في منشور على منصة "إكس": "عرضت السويد على الدنمارك تزويدها بقدرات عسكرية مضادة للطائرات المسيرة، وقد قبلت الدنمارك هذا العرض بطبيعة الحال".

وقال كريسترسون في مقابلة مع قناة "تي في 4" السويدية: "شهدنا نشاطا مكثفا للطائرات المسيرة في دول مختلفة خلال الأيام القليلة الماضية. طائرات مسيّرة غير مرغوب بها على الإطلاق".

وأضاف: "والأربعاء المقبل سيجتمع نحو 40 رئيس حكومة لحضور قمة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن".

واستثمرت السويد بشكل كبير في أنظمة الدفاع الجوي في الفترة الأخيرة.

وقال وزير الدفاع السويدي، بال جونسون، في تعليق لوكالة فرانس برس: "طلبنا في الأشهر القليلة الماضية أنظمة دفاع جوي قادرة على مكافحة الطائرات المسيرة والطائرات بما يزيد على 10 مليارات كرونة (1.06 مليار دولار)، ونحن نستثمر في قدرات جديدة مضادة للطائرات المسيّرة".

وكان رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، قد صرح في وقت سابق، أمس الجمعة، أنه تحدث إلى نظيرته الدنماركية، ميته فريدريكسن، وقدم لها العرض.