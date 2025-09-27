قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في اليوم العالمي للسياحة.. حجوزات جديدة من دول أوربا للموسم الشتوي بشرم الشيخ
خصم 50% على المخالفات المرورية في هذه الحالة
الدوري المصري .. حرس الحدود يتقدم على زد 1-0 فى الشوط الأول
قرار عاجل .. النيابة الإدارية تعاين موقع مصنع نسيج المحلة المنهار ..صور
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة حريق مصنع المحلة الكبرى وتصدر قرارات عاجلة
خاص| أول تعليق من دينا على الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص الشرقي.. فيديو
لحماية حقوق الموظفين.. قانون العمل يتيح التظلم من قرار الوقف خلال 72 ساعة
من عزل حماس إلى إعادة الإعمار.. تفاصيل خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه
وزير الخارجية: تتطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في برامج تشغيل المنظمات بالقاهرة
سيلينا جوميز تودع العزوبية.. تفاصيل حفل زفافها الليلة
حبس حمو بيكا 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السويد تزود الدنمارك بمضادات للمسيرات

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الدنمارك، أنها قبلت عرضا سويديا لتزويدها بأنظمة مضادة للطائرات المسيرة قبيل انعقاد قمة للاتحاد الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل في كوبنهاغن، وذلك في أعقاب رصد تحليق مسيّرات غامضة فوق مطارات دنماركية.


وأفادت وزارة الدفاع الدنماركية، في منشور على منصة "إكس": "عرضت السويد على الدنمارك تزويدها بقدرات عسكرية مضادة للطائرات المسيرة، وقد قبلت الدنمارك هذا العرض بطبيعة الحال".

وقال كريسترسون في مقابلة مع قناة "تي في 4" السويدية: "شهدنا نشاطا مكثفا للطائرات المسيرة في دول مختلفة خلال الأيام القليلة الماضية. طائرات مسيّرة غير مرغوب بها على الإطلاق".

وأضاف: "والأربعاء المقبل سيجتمع نحو 40 رئيس حكومة لحضور قمة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن".

واستثمرت السويد بشكل كبير في أنظمة الدفاع الجوي في الفترة الأخيرة.

وقال وزير الدفاع السويدي، بال جونسون، في تعليق لوكالة فرانس برس: "طلبنا في الأشهر القليلة الماضية أنظمة دفاع جوي قادرة على مكافحة الطائرات المسيرة والطائرات بما يزيد على 10 مليارات كرونة (1.06 مليار دولار)، ونحن نستثمر في قدرات جديدة مضادة للطائرات المسيّرة".

وكان رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، قد صرح في وقت سابق، أمس الجمعة، أنه تحدث إلى نظيرته الدنماركية، ميته فريدريكسن، وقدم لها العرض.

الدنمارك المسيرة للاتحاد الأوروبي وزارة الدفاع الدنماركية السويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

جثة

فيشة الغسالة كلمة السر.. مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في أسيوط

ترشيحاتنا

السياحة في مصر

يوم السياحة العالمي ..خبراء :فرصة لإلقاء الضوء على قضايا القطاع

وظيفة الأحلام لم تعد كما كانت: خطوات لاختيارها في 2025

وظيفة الأحلام لم تعد كما كانت: خطوات لاختيارها في 2025

مركز ومعمل الدكتور جودة

الصحة: إعادة إغلاق مركز ومعمل الدكتور جودة محمد عواد بمحافظة القاهرة

بالصور

الأكياس العقدية.. نتوءات حميدة تظهر حول المفاصل وقد تتطلب التدخل الطبي

ما هي الأكياس العقدية؟
ما هي الأكياس العقدية؟
ما هي الأكياس العقدية؟

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات.. وداعًا لشهوة الحلويات

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات
طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات
طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات

قائمة أعلى 10 سيارات مبيعا في أوروبا خلال أغسطس 2025

فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا

فيديو

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد