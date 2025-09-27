قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلزام المدارس بعزف السلام الوطني في الطابور وتعزيز روح الانتماء لدى الطلاب

ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم والمدارس ، شددت خلالها على : ضرورة الإلتزام بعزف السلام الوطني في طابور الصباح ، وتدريب عدد من الطلاب على عزف الخط الأساسي للسلام الوطني بشكل صحيح كما ورد في النوت الموسيقية المرسلة من مكتب مستشار التربية الموسيقية ، وفي حالة عدم وجود معلم تربية موسيقية بالمدرسة يتم تشغيل الmp3 المرسل لموجهي عموم التربية الموسيقية من هلال مكتب مستشار مكتب التربية الموسيقية

وكانت قد شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 ، على جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، بضرورة وضع ساري العلم في كل مدرسة وفقاً للمواصفات الفنية المقررة، بما يضمن ظهوره بالشكل اللائق الذي يعكس عزة الوطن واعتزاز أبنائه بالهوية الوطنية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمقاييس المعتمدة حفاظاً على المظهر الحضاري للمدارس وتعزيز روح الانتماء لدى الطلاب.
 

وشدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك على ضرورة العمل داخل المدارس على تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب.

وكان قد انطلق رسميا العام الدراسي الجديد السبت الماضي ، وقام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بعدد من الجولات الميدانية لمتابعة انتظام الدراسة في المدارس ، وشدد الوزير خلال جولاته على أهمية إلتزام الطلاب بالانضباط داخل المدارس والالتزام بالحضور، بجانب المشاركة الفعالة في الأنشطة الصفية واللاصفية التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب وصقل شخصياتهم.

كما أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نجاح العملية التعليمية يعتمد على التعاون بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، موجهاً الشكر للمعلمين على جهودهم وحرصهم على بدء الدراسة بجدية من اليوم الأول، ومؤكدًا أن انتظام الطلاب داخل الفصول يمثل الخطوة الأولى لضمان جودة التعليم.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف على أن الدولة ماضية في خطتها للتوسع بإنشاء مدارس جديدة وتطوير القائم منها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة العملية التعليمية.

