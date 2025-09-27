تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي

خسر فريق تشيلسي بثلاثية مقابل هدف من نظيره برايتون، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف تشيلسي عن طريق إنزو فيرنانديز في الدقيقة 24.

فيما جاءت ثلاثية برايتون عن طريق داني ويليبيك (هدفين) وماكسيم دي كويبر في الدقائق 77، 90+2، 90+10.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: جيمس، تشالوباه، هاتو وكوكوريلا.

خط الوسط: سانتوس، كايسيدو وإنزو فرنانديز.

خط الهجوم: إستيفاو، نيتو وبيدرو.

ويحتل فريق تشيلسي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، فيما يأتي فريق برايتون في المركز الـعاشر بنفس الرصيد.