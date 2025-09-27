قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على الحالة الصحية لـ أحمد السقا بعد تعرضه لحادث مروع
وزيرا خارجية مصر ورواندا يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات للجوازات الرسمية
أحمد عبد العزيز يتجاهل مصافحة الإعلامية حليمة بولند .. ما السبب؟
9 لاعبين.. تعرف على غيابات الأهلي والزمالك في مباراة القمة
إصابة 5 أشخاص في أسطوانة غاز داخل منزل بالخانكة
أولى كلية.. تامر أمين يوجه رسالة صادمة إلى مدحت شلبي بسبب الخطيب
أحمد موسى: نتنياهو كلم الكراسي في الأمم المتحدة.. واعترف بارتكاب إبادة غزة زي النازي
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع مصرف الحصة بطوخ
إيني الإيطالية تعلن عن استثمار 8 مليارات دولار في مصر خلال 4 سنوات.. ونستهدف حفر 200 بئر
متى بشاي يرصد النتائج الاقتصادية من تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
أحمد موسى: الرئيس السيسي لديه قراءة مستقبلية لأحداث المنطقة
بسبب جرائم الحرب في غزة.. إقصاء فريق إسرائيلي من سباق للدراجات الهوائية في إيطاليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إيني الإيطالية تعلن عن استثمار 8 مليارات دولار في مصر خلال 4 سنوات.. ونستهدف حفر 200 بئر

جويدو بروسكو
جويدو بروسكو
ولاء عبد الكريم

أكد جويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية، أن الشركة وضعت خطة طموحة لتعزيز استثماراتها في مصر خلال السنوات الأربع المقبلة، تتضمن استثمار أكثر من 8 مليارات دولار وحفر نحو 200 بئر استكشافية وتنموية، بما يعكس الثقة الكبيرة في مستقبل قطاع الطاقة المصري.

وقال بروسكو، في تصريحات خاصة خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني على هامش فعاليات "يوم السلامة لقطاع البترول 2025"، إنه منبهر بمستوى الالتزام الذي يبديه قطاع الطاقة في مصر فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة، مؤكداً أن "الأعمال ونتائجها مهمة، لكن الأهم أن يعود الجميع إلى منازلهم سالمين".

وأشار إلى أن استراتيجية "إيني" في مصر خلال العام القادم تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، أولها استمرار عمليات البحث والاستكشاف مع إعطاء الأولوية للفرص ذات الدورة القصيرة التي يمكن وضعها على الإنتاج بسرعة، مستفيدين من تميز مصر كبنية تحتية متقدمة وقدرتها على تسريع خطط التنمية.

وأوضح أن المحور الثاني يركز على تعزيز مكانة مصر كمركز محوري للطاقة في شرق المتوسط، من خلال استقطاب الغاز من الدول المجاورة مثل قبرص، فيما يشمل المحور الثالث إعادة تطوير الأنشطة في مختلف مناطق العمل، إلى جانب المضي قدماً في خفض انبعاثات الكربون عبر مشروعات مشتركة مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيجاس.

وكشف بروسكو عن تقدم مشروع استقدام الغاز القبرصي إلى مصر، بعد توقيع اتفاقيات على المستويين الحكومي والتجاري، سعياً لتنفيذه في أقصر وقت ممكن.

جويدو بروسكو شركة إيني الإيطالية قطاع الطاقة المصري اخبار مصر اكتشافات جديدة مال واعمال هيئة البترول والثروة المعدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

ترشيحاتنا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

بالصور

سعر إم جى 5 موديل 2020 في مصر

ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020

بذور الشيا الخارق.. غذاء يتحول إلى خطر صحي إذا تناولته بطريقة خاطئة

تحذير من تناول بذور الشيا بهذه الطرق
تحذير من تناول بذور الشيا بهذه الطرق
تحذير من تناول بذور الشيا بهذه الطرق

النيران تلتهم 4 عقارات بأول عرب بورسعيد وحالة وفاة وإصابة 2 آخرين

مصرع فتاة وإصابة شخصين في حريق 4 عقارات خشبية .
مصرع فتاة وإصابة شخصين في حريق 4 عقارات خشبية .
مصرع فتاة وإصابة شخصين في حريق 4 عقارات خشبية .

5 علامات تدل على تلف طرمبة البنزين

طرمبة البنزين
طرمبة البنزين
طرمبة البنزين

فيديو

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

أمريكا تُسقط تأشيرة الرئيس الكولومبي.. ماذا حدث ؟

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد