وزير البترول الأسبق: إيني تمتلك خبرات عالمية جعلتها شريكا استراتيجيا لمصر

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن شركة إيني الإيطالية تُعد واحدة من أكثر الشركات العالمية إصرارًا ومثابرة، وتمتلك خبرات فنية وتقنيات متقدمة أهلتها لتحقيق إنجازات كبيرة في مصر.



وأوضح كمال في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن التجربة في حقل ظهر تمثل نموذجًا واضحًا، حيث كانت هناك شركة أخرى عملت في المنطقة نفسها وتوقفت عند عمق 3 آلاف متر تحت سطح البحر دون أن تتمكن من تحقيق اكتشافات تُذكر، بينما واصلت شركة إيني عمليات البحث والتنقيب حتى وصلت إلى الطبقات الحاملة للهيدروكربونات على عمق 6 آلاف متر تحت سطح البحر، ما أسفر عن تحقيق واحد من أكبر الاكتشافات الغازية في تاريخ مصر.



وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن ما يميز إيني هو امتلاكها لتقنيات متطورة مثل الحفر الأفقي، وهو أسلوب لم يكن متاحًا في مصر من قبل، فضلًا عن قدرتها على تطبيق أحدث أساليب المضاهاة الجيولوجية التي تثبت وجود طبقات حاملة يمكن الاستفادة منها اقتصاديًا.



وشدد كمال على أن هذه القدرات الفنية العالية والروح المثابرة التي تتحلى بها الشركة، كانت وراء النجاحات المتتالية التي حققتها في مصر، مؤكدًا أن الشراكة معها تعكس نموذجًا رائدًا للتحالف بين مصر وشركات البترول العالمية الكبرى.