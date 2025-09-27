تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين

يشارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في فعاليات " المنتدي المصري الصيني الثاني لتعزيز الاستثمار والابتكار " والذي يعقد في الصين في الفترة من ٢٨ وحتى ٢٩ سبتمبر الجاري والذي يأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة وتسهيل بيئة الأعمال بين البلدين، وتبادل المعرفة والخبرات في أحدث مجالات الابتكار والتكنولوجيا الرقمية، كما يساهم المنتدي في عرض القطاعات ذات الأولوية للتعاون المشترك وتحفيز النمو فيها، بالإضافة إلى دعم الشراكات الناجحة وتشجيع الابتكار.\

وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المنتدي يجمع نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين في البلدين ويتيح فرصة لاستكشاف الفرص المستقبلية وبناء الشراكات الناجحة.

وأوضح الخطيب أن المنتدي يتزامن معه تنظيم " معرض الشراكة الصينية المصرية " والذي سيتم خلاله عرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تحظي باهتمام مشترك من المستثمرين في البلدين.

وأضاف أن مصر حريصة بصفة مستمرة على تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الصين التي تعد أكبر شريك تجاري لمصر ، مشيراً إلى أن حجم التجارة بين البلدين في عام 2024 بلغ 16.8 مليار دولار أمريكي، كما تعمل الآن أكثر من 2850 شركة صينية في مصر في قطاعات التصنيع والخدمات والزراعة والاتصالات.