آي صاغة: الحذر الفيدرالي يرفع الدولار ويُقيّد مكاسب الذهب وسط تصاعد مخاوف الإغلاق الحكومي
الفوز الثاني.. كهرباء الإسماعيلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف في الدوري
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
أيمن الجميل: إعلان "إينى" ضخ 8 مليار دولار فى السوق المصرية نجاح إضافي لمناخ الاستقرار والأمن الجاذب للاستثمارات

رجل الاعمال أيمن الجميل
رجل الاعمال أيمن الجميل

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A"  للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن إعلان جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية؛ اعتزام الشركة ضخ استثمارات في السوق المصرية بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، في مجال تطوير الحقول القائمة والقيام بالمزيد من الاستكشافات، يؤكد نجاح مسار الإصلاح الإقتصادى الشامل ، سواء على مستوى الإصلاح التشريعى أو تقديم الحوافز للمستثمرين ، وبناء جسور الثقة مع الشركاء الأجانب، ولولا ما تم إنجازه خلال السنوات العشر الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من توفير الاستقرار والأمن، ما أقدمت شركة عملاقة مثل إينى الإيطالية على ضخ استثمارات ضخمة فى السوق المصرية وتعزيزها عاما بعد عام مع جذب شركاء جدد لها فى مشروعات الاستكشاف والتنقيب

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، أن الإنجازات المتحققة خلال السنوات العشر الماضية ، فى قطاعات الطاقة والتعدين والطاقة النظيفة تدعو للفخر ، حيث تم حل مشكلة كبيرة كانت تواجه صانع القرار وتحول دون التوسع فى جذب الاستثمارات الجديدة فى قطاع الطاقة ، وهى عدم وجود حدود بحرية مرسمة مع كثير من دول الجوار بالإضافة إلى مشكلة أخرى تتمثل فى تأخر مستحقات الشركاء الأجانب من الشركات العاملة فى مجال التنقيب والاستكشاف، وبفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي تم حل الإشكالية الأولى وترسيم الحدود البحرية مع دول الجوار الأمر الذى ترتب عليه حقوق كبيرة للدولة المصرية فى المياه الإقليمية والمياه الدولية كما تم حل مشكلة تأخر المستحقات الخاصة بالشركات العاملة فى مجال التنقيب والاستكشاف ، حتى أصبح قطاع الطاقة فى مصر من أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن تصريحات جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة "إيني" الإيطالية، خلال لقائه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وإشاداته بتوفير المناخ الملائم للاستثمار ودعم الشركات العاملة والالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، لدعم جهود الشركات للتوسع في مجال الإنتاج والاستكشاف، يعطى مثالا واضحا لكبريات الشركات العالمية العاملة فى مجال الطاقة والمجالات الأخرى عموما ، بثقل وأهمية السوق المصرية وأنها سوق مستقرة آمنة مهما كانت الاضطرابات الإقليمية والعالمية ، كما يقدم صورة مشرقة للتعاون مع المؤسسات المصرية لكونها موثوقة وقادرة على الوفاء بالتزاماتها فى هذا المجال الهام الذى تتنافس عليه الدول الصناعية الكبرى وهو مجال الطاقة التقليدية والمتجددة.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، أن مسار الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تم إنجازه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال السنوات العشر الماضية ، يكلل بنجاحات متواصلة، تتمثل فى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية العربية والإقليمية ، خاصة وأن مسار الإصلاح الاقتصادى ترافق معه مسار مواز من النهضة الشاملة على مستوى البنية التحتية من موانئ ومطارات ومناطق لوجيستية وخطوط نقل سريع وشبكة طرق كبيرة وخرائط صناعية وزراعية ومجموعة من التسهيلات التشريعية واللوجيستية التى تمكن المستثمرين من تنفيذ مشروعاتهم والاستفادة من مناخ الاستقرار والموقع الفريد والسوق الكبير ، وهى كلها مميزات تتمتع بها مصر فعلا لا قولا بعد سلسلة الإنجازات على الأرض خلال السنوات الأخيرة .

5 علامات تدل على تلف طرمبة البنزين

طرمبة البنزين
محافظ الشرقية يتفقد الاستعدادات النهائية لإنطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية

محافظ الشرقية
علاجات طبيعية للكحة.. وصفات منزلية فعالة لتقليل السعال وتهدئة الحلق

علاجات طبيعية للكحة
لأكل العيش.. أفضل 5 سيارات أقل من 300 ألف جنيه

السيارات المستعملة
