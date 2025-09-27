الوادي الجديد .. العثور على جـ.ـثة سيدة متحللة بالخارجة

عثر الأهالي بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، اليوم السبت، على جثة سيدة متحللة داخل منزلها بمدينة الخارجة بالوادي الجديد.



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بوصول جثة متحللة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

تفاصيل الحادث



تبين عثور الأهالي على جثة متحللة لسيدة تدعى " فاطمة أحمد المهدي، 56 عامًا، من محافظة أسيوط تعيش بمفردها داخل منزلها بمنطقة تقسيم إسكان الجمعيات التعاونية للإسكان غرب مدينة الخارجة وذلك بعد اكتشاف رائحة غريبة تنبعث من منزلها مما دفع الأهالي لإبلاغ الشرطة والتي حضرت للمنزل وجرى استخراج الجثة بمعرفة الإسعاف ونقلها لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.



كشف محضر الواقعة، أنه بتوقيع مفتش الصحة على الجثة تبين وفاتها منذ فترة ولا توجد أي آثار لشبهة جنائية على الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.