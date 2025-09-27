المصري الديمقراطي: نستهدف الطبقة الوسطى ونعد بحلول واقعية للمشاكل العامة

قالت مها عبدالناصر، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحزب يقدّم دعمًا متكاملًا لمرشحيه في انتخابات مجلس النواب، يشمل الدعم الفني عبر التدريب على إدارة الحملات الانتخابية وصياغة برامج انتخابية تعكس حلولًا واقعية لمشكلات الدوائر، إضافة إلى الدعم العيني من خلال توفير أدوات الدعاية مثل اللافتات والفيديوهات والحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الحزب يحرص على أن يشعر كل مرشح بوجود كيان قوي يسانده في معركته الانتخابية.

وأضافت عبدالناصر، في مداخلة على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحزب يستهدف بالأساس الطبقة الوسطى والمهنيين، إلى جانب العمال والفلاحين في الدوائر المختلفة، مشيرة إلى أن مرشحي الحزب على دراية بالمشكلات الحقيقية التي تعاني منها دوائرهم، فضلًا عن القضايا العامة مثل التعليم والصحة والفقر والبطالة، موضحة أن استراتيجية الحزب تقوم على صياغة حلول عامة للوضع الاقتصادي والاجتماعي، مع تكييفها لتناسب خصوصية كل دائرة انتخابية.

وفيما يتعلق بخريطة المرشحين، لفتت عبدالناصر إلى أن الحزب يخوض الانتخابات بنحو 30 مرشحًا فرديًا، فيما قد يصل العدد الإجمالي للمرشحين إلى قرابة 40، موضحة أن الأرقام النهائية لا تزال محل حسابات حتى اللحظات الأخيرة، وأن إمكانية التحالفات والتفاهمات الانتخابية ستظل قائمة وفقًا لطبيعة المنافسة في كل دائرة، سواء في الجولة الأولى أو جولات الإعادة.