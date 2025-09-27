قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يوجّه بنشر قوات فيدرالية في بورتلاند ويهدد باستخدام "القوة الكاملة"
أنتم الأكثر موهبة..عمرو أديب يدعم الزمالك قبل مباراة القمة
حماس: التصعيد المتواصل بغزة يمثل رسالةَ تحدٍّ يبعث بها نتنياهو إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي
بسبب أزمة أراضي للمصريين في الخارج.. طلب عاجل من أحمد موسى لرئيس الوزراء
إيني : نعمل على تسريع الاستكشافات وتحويل مصر إلى محور إقليمي للطاقة
محدش يقدر .. أحمد موسى: هنحارب أول ما يكون في اعتداء علينا
تعرف على الحالة الصحية لـ أحمد السقا بعد تعرضه لحادث مروع
وزيرا خارجية مصر ورواندا يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات للجوازات الرسمية
أحمد عبد العزيز يتجاهل مصافحة الإعلامية حليمة بولند .. ما السبب؟
9 لاعبين.. تعرف على غيابات الأهلي والزمالك في مباراة القمة
إصابة 5 أشخاص في أسطوانة غاز داخل منزل بالخانكة
أولى كلية.. تامر أمين يوجه رسالة صادمة إلى مدحت شلبي بسبب الخطيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المصري الديمقراطي: نستهدف الطبقة الوسطى ونعد بحلول واقعية للمشاكل العامة

المصري الديمقراطي الاجتماعي
المصري الديمقراطي الاجتماعي
محمد البدوي

قالت مها عبدالناصر، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحزب يقدّم دعمًا متكاملًا لمرشحيه في انتخابات مجلس النواب، يشمل الدعم الفني عبر التدريب على إدارة الحملات الانتخابية وصياغة برامج انتخابية تعكس حلولًا واقعية لمشكلات الدوائر، إضافة إلى الدعم العيني من خلال توفير أدوات الدعاية مثل اللافتات والفيديوهات والحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الحزب يحرص على أن يشعر كل مرشح بوجود كيان قوي يسانده في معركته الانتخابية.

مرشحي الحزب 

وأضافت عبدالناصر، في مداخلة على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحزب يستهدف بالأساس الطبقة الوسطى والمهنيين، إلى جانب العمال والفلاحين في الدوائر المختلفة، مشيرة إلى أن مرشحي الحزب على دراية بالمشكلات الحقيقية التي تعاني منها دوائرهم، فضلًا عن القضايا العامة مثل التعليم والصحة والفقر والبطالة، موضحة أن استراتيجية الحزب تقوم على صياغة حلول عامة للوضع الاقتصادي والاجتماعي، مع تكييفها لتناسب خصوصية كل دائرة انتخابية.

وفيما يتعلق بخريطة المرشحين، لفتت عبدالناصر إلى أن الحزب يخوض الانتخابات بنحو 30 مرشحًا فرديًا، فيما قد يصل العدد الإجمالي للمرشحين إلى قرابة 40، موضحة أن الأرقام النهائية لا تزال محل حسابات حتى اللحظات الأخيرة، وأن إمكانية التحالفات والتفاهمات الانتخابية ستظل قائمة وفقًا لطبيعة المنافسة في كل دائرة، سواء في الجولة الأولى أو جولات الإعادة.

مجلس النواب انتخابات مجلس النواب الحزب المصري المصري الديمقراطي المصري الديمقراطي الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

وزارة العمل

وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم

بالصور

سعر إم جى 5 موديل 2020 في مصر

ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020

بذور الشيا الخارق.. غذاء يتحول إلى خطر صحي إذا تناولته بطريقة خاطئة

تحذير من تناول بذور الشيا بهذه الطرق
تحذير من تناول بذور الشيا بهذه الطرق
تحذير من تناول بذور الشيا بهذه الطرق

النيران تلتهم 4 عقارات بأول عرب بورسعيد وحالة وفاة وإصابة 2 آخرين

مصرع فتاة وإصابة شخصين في حريق 4 عقارات خشبية .
مصرع فتاة وإصابة شخصين في حريق 4 عقارات خشبية .
مصرع فتاة وإصابة شخصين في حريق 4 عقارات خشبية .

5 علامات تدل على تلف طرمبة البنزين

طرمبة البنزين
طرمبة البنزين
طرمبة البنزين

فيديو

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

أمريكا تُسقط تأشيرة الرئيس الكولومبي.. ماذا حدث ؟

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد