وزيرا خارجية إيران وفنزويلا يبحثان في نيويورك العلاقات الثنائية وسبل مواجهة السياسات الأحادية

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نظيره الفنزويلي إيفان إدواردو خيل بينتو، في نيويورك اليوم /السبت/ على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب وزير الخارجية، خلال الاجتماع، عن ارتياحهما لمستوى العلاقات المستقرة والجيدة بين البلدين، وأكدا عزم القيادتين في بلديهما تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، وذلك حسبما أوردت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

كما ناقش الوزيران التطورات الإقليمية، سواء في منطقة الكاريبي أو غرب آسيا، محذرين من مخاطر تنامي السياسات الأحادية ونهج خرق القانون.

وأدان وزير الخارجية الإيراني ما اعتبره "السياسات التدخلية الأمريكية" في منطقة الكاريبي، مؤكدًا رفضه للتهديدات الموجهة لسيادة فنزويلا ووحدة أراضيها، ومبديا تضامن إيران مع شعب وحكومة كاراكاس.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الفنزويلي على حق جميع الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية، منددا بالضغوط والتهديدات التي تمارسها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ضد إيران.

كما أدان الوزيران بشدة استمرار "المجازر في غزة"، محمّلين الولايات المتحدة مسؤولية التواطؤ والمشاركة المباشرة فيها، داعيين المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها وداعميهم.

