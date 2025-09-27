وزير الخارجية: إثيوبيا اتخذت إجراءات أحادية بشأن سد النهضة وتوهمت أن مصر ستنسى حقوقها

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إثيوبيا اتخذت إجراءات أحادية بشأن سد النهضة وتوهمت أن مصر ستنسى حقوقها

سيناريوهات للتهجير القسري

وأكد وزير الخارجية خلال كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة إدخال مزيد من المساعدات لغزة وحماية المدنيين، مشددا على رفض أي سيناريوهات للتهجير القسري.

وثمن الدكتور بدر عبد العاطي التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعمل مع قادة المنطقة لإنهاء الحرب في غزة.

رؤية ترامب لاستعادة الاستقرار

وأكد وزير الخارجية خلال على استعداد مصر للبناء على رؤية ترامب لاستعادة الاستقرار وإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، لافتا إلى أن الفلسطينيون يتعرضون للقتل والدمار والتجويع الممنهج.