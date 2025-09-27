سيميوني بعد اكتساح الريال: الإيمان والعمل الجماعي سر الانتصار

أكد، دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أن الأداء الجماعي والإيمان بالفريق كانا مفتاح الانتصار الكبير (5-2) على ريال مدريد في ديربي العاصمة.



وقال سيميوني - خلال تصريحات صحفية عقب المباراة عن دموعه على الخطوط ـ "هناك الكثير من المشاعر بداخلي. بدأنا الموسم بطريقة صعبة، وهناك جهد هائل من أشخاص لا يراه أحد. لم أتوقع وجود ليو رودريجيز على أرض الملعب، وسعدت كثيرًا برؤيته، فاستغليت اللحظة للاحتفال".



وعن خطة مواجهة الريال، أوضح: "كنا نعرف أين يمكن أن نؤذيهم، عبر الانطلاقات على الأطراف مع نيكو وباريوس وخوليان وجوليانو، لسحب قلوب الدفاع وترك سورلوث بالعمق. الفريق قدم مباراة رائعة رغم هدفي الخصم".



وأضاف: "رسالتي دائمًا هي الإيمان. الإيمان والعمل والهدوء وتحديد نقاط التطوير. منذ مواجهة ليفربول ونحن في تحسن مستمر. اليوم لعبنا مباراة ممتازة".



وعن جوليان ألفاريز، قال: "جوليان لاعب ملتزم بالفريق والنادي، يعمل بجد ولديه موهبة كبيرة. لا يساهم هجوميًا فقط، بل يضيف ديناميكية للفريق. نحتاجه وعلينا حمايته ومنحه الأدوات ليسجل الأهداف".



وختم بالحديث عن مشروع الفريق: "مع وصول ثمانية لاعبين جدد هذا الصيف وسبعة في الموسم الماضي، الأمر ليس سهلًا. بدأنا بنتائج سيئة وتلقينا الكثير من الأهداف، لكني واثق أننا على الطريق الصحيح بالعمل والإيمان بما نقوم به".