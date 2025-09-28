متحف مطار القاهرة صالة 2 يحتفل بـ اليوم العالمي للسلام

نظم متحف مطار القاهرة الدولي صاله٢ ، ورشه للاحتفال باليوم العالمي للسلام ،عبر إرتداء أمناء المتحف أشرطه تعبر عن السلام والمتاحف مع مساعدة الزوار لكتابه عبرات تعبر عن السلام من وجهه نظرهم.



أوضحت إدارة متحف مطار القاهرة الدولي صالة 2 ،أن الجمهور أثني على مايقدمة المتحف من أرث حضاري عريق، معبرين عن جمال المقتنيات من العصور المختلفة ،الدالة على احتضان بلادنا لكثير من الفترات التاريخيه مرورا بالحضارات والثقافات المتعدد و الحفاظ على هويتنا وسلامنا رغم تعدد الثقافات والحضارات.

متحف مطار القاهرة



المتحف عبارة عن قاعه عرض واحدة تضم 310 قطعه أثرية من مختلف العصور المصرية القديمة حتى عصر الأسرة العلوية .

لفتت الإدارة ، أن المتحف يضم مجموعة من الفتارين تمثل فترات تاريخية متنوعة: فاترينه عصر المصري القديم، فاترينه العصر القبطي، فاترينه الاديان، فاترينه العصر الإسلامي، فاترينه الأسرة العلوية.

وبدأت فكرة إنشاء المتحف عام 2020، في إطار الجهود المبذولة والمبادرات والرؤى من أجل تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وإبراز عراقة حضارتها القديمة. وقد أقيم المتحف بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وتم افتتاحه عام 2021.

ويشمل العرض المتحفي فترات تاريخية مختلفة فهو سيناريو غني يشمل جميع العصور بداية من عصر الدولة القديمة، وينتهي بالعصر الحديث(عصر الأسرة العلوية)، بالإضافة إلى قطع تُبرز كينونة مِصر كمهد لكافة الأديان السماوية.

