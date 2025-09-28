أفضل فريق في الدوري| ناقد رياضي يشيد بأداء بيراميدز: «بيعزف سيمفونية أداء»

علّق الناقد الرياضي فتحي سند على فوز بيراميدز الكبير على حساب طلائع الجيش، مشيدًا بأداء الفريق.

وكتب سند عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "بيراميدز أفضل فريق في الدوري، يواصل التألق ويعزف سيمفونية الأداء المميز، ويفوز على طلائع الجيش برباعية نظيفة".

وواصل فريق بيراميدز انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه مساء اليوم السبت على ضيفه طلائع الجيش بأربعة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر المسابقة.

سجّل رباعية بيراميدز كلٌّ من: المغربي محمد الشيبي (هدفان) في الدقيقتين 42 و45، البرازيلي إيفرتون دا سيلفا في الدقيقة 66، محمود زلاكا في الدقيقة 71.

ويُعدّ هذا الفوز هو الثالث على التوالي لبيراميدز في الدوري، بعدما تغلّب في الجولتين السابقتين على الأهلي بهدفين نظيفين، وعلى زد بهدف دون رد.

بهذه النتيجة، ارتقى بيراميدز إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة من 7 مباريات، بينما تجمّد رصيد طلائع الجيش عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر بعد خوضه 9 مباريات.

وفي الجولة العاشرة، سيستضيف طلائع الجيش فريق الجونة يوم السبت المقبل، فيما تم تأجيل مباراة بيراميدز أمام بتروجت إلى يوم 6 ديسمبر المقبل، بسبب مشاركته في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.