150 ألف جنيه وغلق المدرجات.. أزمة جديدة تضرب الإسماعيلي قبل لقاء البنك الأهلي
ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر
بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة
حكم استخدام شبكة إنترنت الجيران .. غير جائز حتى لو بدون كلمة مرور
بمشاركة الأهلي والزمالك .. مباريات اليوم الثالث من بطولة العالم للأندية لكرة اليد
اليوم.. بيراميدز يغادر إلى رواندا لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص
منتخب مصر للشباب يخسر أمام اليابان بثنائية في افتتاح مشواره بكأس العالم
أدعية الرسول في الفجر .. 6 أذكار يغفل الكثيرون فضلها للرزق والنجاة
مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»
انقطاع الكهرباء عن 177 منطقة أوكرانية.. و«زيلينسكي» يعلن حصوله على أسلحة من إسرائيل
«عربيته اتعجنت» .. تفاصيل حادث أحمد السقا وآخر تطورات حالته الصحية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أفضل فريق في الدوري| ناقد رياضي يشيد بأداء بيراميدز: «بيعزف سيمفونية أداء»

يارا أمين

علّق الناقد الرياضي فتحي سند على فوز بيراميدز الكبير على حساب طلائع الجيش، مشيدًا بأداء الفريق.

وكتب سند عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "بيراميدز أفضل فريق في الدوري، يواصل التألق ويعزف سيمفونية الأداء المميز، ويفوز على طلائع الجيش برباعية نظيفة".

وواصل فريق بيراميدز انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه مساء اليوم السبت على ضيفه طلائع الجيش بأربعة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر المسابقة.

سجّل رباعية بيراميدز كلٌّ من: المغربي محمد الشيبي (هدفان) في الدقيقتين 42 و45، البرازيلي إيفرتون دا سيلفا في الدقيقة 66، محمود زلاكا في الدقيقة 71.

ويُعدّ هذا الفوز هو الثالث على التوالي لبيراميدز في الدوري، بعدما تغلّب في الجولتين السابقتين على الأهلي بهدفين نظيفين، وعلى زد بهدف دون رد.

بهذه النتيجة، ارتقى بيراميدز إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة من 7 مباريات، بينما تجمّد رصيد طلائع الجيش عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر بعد خوضه 9 مباريات.

وفي الجولة العاشرة، سيستضيف طلائع الجيش فريق الجونة يوم السبت المقبل، فيما تم تأجيل مباراة بيراميدز أمام بتروجت إلى يوم 6 ديسمبر المقبل، بسبب مشاركته في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

اجتاحت العالم في السنوات الأخيرة .. اكتشف فوائد الكينوا

ازاى تحمى نفسك من أمراض القولون

محافظ الشرقية يتفقد الاستعدادات النهائية لإنطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية

فستان لافت.. رانيا منصور تخطف الانظار بظهورها

سعر ماكسوس G50 بلس 2025 في السعودية

تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة

للمرة الأولى.. مكلارين تستعد لإطلاق سيارة تضم أكثر من مقعدين

فيديو

زومبي المنوفية.. سيدة ترعب أهل شبين الكوم وتهاجم سيارة ملاكي

رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

