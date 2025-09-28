قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنشاء أول مدارس متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالعاصمة الإدارية
عقود تسليح بمليارات اليورو مهددة.. ألمانيا تهز أوروبا بتمرد داخل البرلمان
هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق
لمحاربة السمنة.. تفاصيل الضريبة المقترحة على المشروبات والمأكولات المحلاة بالسكر
أوباما ينتقد نتنياهو بشدة: لا يمكن للأطفال أن يموتوا جوعا.. كفى من هذه اللعبة الساخرة
آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأهما ولن تعرف المصائب عنوانك
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيار 21 يُسجّل 5083 جنيهًا .. تعرّف على أسعار الذهب اليوم
ارتفاع الحرارة مجدداً.. تعرف على حالة الطقس وفرص الأمطار هذا الأسبوع
بعد قليل.. بدء محاكمة 56 متهمًا بخلية الهيكل الإداري للإخوان
تفاصيل تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ43 من مصر إلى قطاع غزة
القوات الإسرائيلية تتوغل في عمق غزة وسط غارات مدفعية مكثفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مقابل 50 جنيها.. أسهل طريقة لاستخراج قسيمة الزواج

قسيمة زواج
قسيمة زواج
مصطفى الرماح

تتيح وزارة الداخلية للمواطنين العديد من الخدمات لاستخراج الأوراق الثبوتية فى جميع أيام الأسبوع حتى فى أيام العطلات والإجازات الرسمية من خلال عدة طرق منها ماكينات الأحوال المدنية المتواجدة فى المولات والمطارات والتى تتيح للمواطنين الحصول على الأوراق الثبوتية “شهادة ميلاد - شهادة وفاة - قسيمة زواج - قسيمة طلاق” فى دقائق معدودة، أو من خلال طلب المصدرات الرسمية من موقع وزارة الداخلية على الإنترنت.

يقدم قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، العديد من الخدمات المميكنة؛ للحصول على الأوراق الثبوتية فى سهولة، دون تحمل مشقة التوجه لمكاتب الأحوال المدنية.

ماكينة السجل المدني الذكي
 

وتمثل إحدى هذه الخدمات “ماكينة السجل الذكي” التي تمكن المواطنين من استخراج الأوراق الثبوتية المتاحة من خلالها "شهادة ميلاد - شهادة وفاة- قسيمة زواج- قسيمة طلاق" ودون تدخل العنصر البشرى وفى خلال دقائق معدودة.

استخراج قسيمة زواج من ماكينة الأحوال المدنية الذكية
 

ويقدم موقع صدى البلد خدمة للقراء عن كيفية استخراج قسيمة زواج، عن طريق ماكينات الأحوال المدنية المتواجدة فى العديد من المولات والمطارات ، والتي تبلغ قيمة استخراجها 50 جنيهًا.

وزارة الداخلية الأوراق الثبوتية قسيمة زواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

عمرو أديب

السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

شيخ الأزهر

نتنياهو يزوّر التاريخ.. وشيخ الأزهر يفضح أكاذيب إسرائيل: العرب أنشأوا فلسطين قبل «اليهود» بآلاف السنين

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

ترشيحاتنا

كرامات النبي

كرامات النبي وخصاله الحميدة.. اعرف أبرز خصاله

قراءة القرآن

هل قول "صدق الله العظيم" بعد قراءة القرآن بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب

الصلاة

أحكام مهمة لمن يأتي متأخرا في صلاة الجماعة.. تعرف عليها

بالصور

ميرنا نور الدين تثير الجدل بجمالها وأناقتها عبر إنستجرام | شاهد

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

خصر منحوت.. كارولين عزمي تثير ضجة بظهورها الأخير

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فستان منفوش.. نرمين الفقي تستعرض جمالها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

فستان لافت.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بظهورها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد