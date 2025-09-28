انتقادات شديدة من «المصري» للتحكيم.. وتهديد بتجميد النشاط الرياضي

كشف الإعلامي والناقد الرياضي إسلام صادق عن عقد جلسة طارئة لمجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي اعتراضًا على التحكيم.

وكتب صادق عبر حسابه على موقع فيسبوك: "مجلس إدارة المصري يعقد جلسة طارئة للانسحاب من الدوري اعتراضًا على التحكيم".

جاء ذلك بعد خسارة الفريق أمام بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الدوري المصري الممتاز.

وأصدر مجلس إدارة النادي بيانًا رسميًا شديد اللهجة، انتقد فيه التحكيم المصري، مهددًا بتجميد نشاطه الرياضي والانسحاب من بطولة الدوري. وأوضح النادي أن طاقم التحكيم، بقيادة الحكم محمد عباس قبيل، ارتكب العديد من الأخطاء خلال المباراة.

وأشار البيان إلى اندهاش النادي من احتساب الحكم عشر دقائق فقط كوقت محتسب بدل الضائع في الشوط الثاني، رغم توقف المباراة لأكثر من عشر دقائق لمراجعة الهدف الثاني للمصري وركلة الجزاء المحتسبة لصالح بتروجيت.