شهيد لقمة العيش.. مصرع عامل سيراميك صعقًا بالكهرباء أثناء عمله بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج صباح اليوم حادثًا مأساويًا أودى بحياة عامل سيراميك، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء ممارسة عمله في إحدى القرى التابعة لمركز العسيرات جنوب المحافظة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود إشارة من مستشفى العسيرات المركزي في تمام الساعة العاشرة صباحًا، تفيد بوصول المدعو "رمضان ح ح"، مقيم بمركز المنشاة، جثة هامدة نتيجة تعرضه لصعق كهربائي.

وبالانتقال والفحص، تبين أن العامل المتوفى كان يؤدي عمله في تركيب السيراميك بأحد منازل نجع عسر دائرة المركز، وأثناء ذلك لامس مصدرًا كهربائيًا مكشوفًا ما أدى إلى وفاته في الحال، قبل أن يتمكن زملاؤه من إنقاذه.

وعلى الفور، تم نقله إلى مستشفى العسيرات المركزي، إلا أنه وصل جثة هامدة، وأكدت التحقيقات الأولية أن الوفاة ناتجة عن صعق كهربائي عارض أثناء العمل، دون وجود شبهة جنائية، حيث لم يتهم أحد من ذويه أو المرافقين له أي شخص بالتسبب في الحادث، موضحين أن ما حدث قضاء وقدر.

وتم تسليم الجثمان إلى مشرحة مستشفى العسيرات المركزي لحين انتهاء الإجراءات القانونية، واستخراج تصريح الدفن عقب العرض على النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.