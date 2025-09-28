بعد خسارة اليابان.. موعد مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا بمونديال الشباب

تلقى منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه خسارة أمام نظيره منتخب اليابان بهدفين نظيفين فى افتتاح مشوار الفراعنة الصغار ببطولة كأس العالم المقامة حاليا فى تشيلى.

جاء الهدف الأول من ركلة جزاء فى الدقيقة 29 من عمر اللقاء بسبب خطأ على اللاعب سيف سفاجا، قبل أن يسجل الساموراى الأزرق الهدف الثانى فى الدقيقة 48 من تصويبة سكنت مرمى أحمد وهب حارس منتخب الشباب.

ولم يقدم منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه مردودا فنيا على مدار شوطي اللقاء وظهر بعيدا عن مستواه في ظل غياب الانسجام والتفاهم بين اللاعبين.

منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه بدأ مشواره بمواجهة نظيره منتخب اليابان وخسر اللقاء بهدفين دون رد.



ثم يواجه منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه نظيره منتخب نيوزيلندا بعد غد الثلاثاء علي أن يواجه منتخب تشيلي يوم 3 أكتوبر 2025 الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة.



جاءت بداية المباراة سريعة من جانب منتخب اليابان رغبة فى السيطرة على المباراة مبكرا والوصول لمرمى الفراعنة الصغار، بينما انكمش الفراعنة فى وسط ملعبهم ولجأوا للدفاع.

خاض أسامة نبيه المباراة بطريقة 4 - 3 - 3 ، لتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم خاصة وأن المنافس يمتلك سرعات كبيرة.

كما دفع نبيه بلاعبين اثنين من المحترفين فى التشكيل الأساسى وهما تيبو جبريال وسليم طلب.

ودفع الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه بالثلاثي عمرو خالد بيبو وعمر سيد معوض ومحمد إسماعيل في الشوط الثاني من أجل تفعيل النواحي الهجومية.

جاء تشكيل منتخب مصر للشباب أمام اليابان كالتالى: أحمد وهب فى حراسة المرمي.

وفى خط الدفاع سيف سفاجا وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومهاب سامي، وفى الوسط تيبو جبريال وسليم طلب وأحمد كاباكا.

وفى خط الهجوم محمد عبد الله وحامد عبد الله وأحمد نايل.