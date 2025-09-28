قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل حبس المتهم بادعائه اختطاف صديقه من كافيه في القاهرة
قبل عرض بالإسكندرية السينمائي| فداء الشندويلي يكشف فكرة فيلم المنبر.. خاص
وزير الري يتابع موقف جاهزية منشآت الحماية لاستقبال موسم السيول والأمطار الغزيرة
عمل في بناء السفن ومشروعه خسر.. قصة زيجات أحمد رمزي واعتزال السينما
شوبير يكشف آخر استعدادات الزمالك للقمة: دونجا وربيع جاهزان للمشاركة
هل يجوز للرجل هجر زوجته والنوم في غرفة أخرى؟.. الإفتاء تجيب
كيفية الحصول على رخصة القيادة بعد الشروط الجديدة
نقيب الفلاحين ينفي شائعة انتشار طماطم مسرطنة في الأسواق
زيلينسكي: روسيا شنت هجوما ضخما على أوكرانيا استمر لأكثر من 12 ساعة
حسام هيبة: قانون الشركات الجديد ينص على إنجاز جميع الموافقات في نفس مدة الرخصة الذهبية
بعد إلغاء تأشيرته.. رئيس كولومبيا يتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي
تعاون مصري روسي لتعزيز الصناعات الطبية وتوسيع التصدير لإفريقيا.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد خسارة اليابان.. موعد مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا بمونديال الشباب

منتخب الشباب
منتخب الشباب
يسري غازي

تلقى منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه خسارة أمام نظيره منتخب اليابان بهدفين نظيفين فى افتتاح مشوار الفراعنة الصغار ببطولة كأس العالم المقامة حاليا فى تشيلى.

جاء الهدف الأول من ركلة جزاء فى الدقيقة 29 من عمر اللقاء بسبب خطأ على اللاعب سيف سفاجا، قبل أن يسجل الساموراى الأزرق الهدف الثانى فى الدقيقة 48 من تصويبة سكنت مرمى أحمد وهب حارس منتخب الشباب.

ولم يقدم منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه مردودا فنيا على مدار شوطي اللقاء وظهر بعيدا عن مستواه في ظل غياب الانسجام والتفاهم بين اللاعبين.

منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه بدأ مشواره بمواجهة نظيره منتخب اليابان وخسر اللقاء بهدفين دون رد.


ثم يواجه منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه نظيره منتخب نيوزيلندا بعد غد الثلاثاء علي أن يواجه منتخب تشيلي يوم 3 أكتوبر 2025 الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة.


جاءت بداية المباراة سريعة من جانب منتخب اليابان رغبة فى السيطرة على المباراة مبكرا والوصول لمرمى الفراعنة الصغار، بينما انكمش الفراعنة فى وسط ملعبهم ولجأوا للدفاع.

خاض أسامة نبيه المباراة بطريقة 4 - 3 - 3 ، لتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم خاصة وأن المنافس يمتلك سرعات كبيرة.

كما دفع نبيه بلاعبين اثنين من المحترفين فى التشكيل الأساسى وهما تيبو جبريال وسليم طلب.

ودفع الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه بالثلاثي عمرو خالد بيبو وعمر سيد معوض ومحمد إسماعيل في الشوط الثاني من أجل تفعيل النواحي الهجومية.

جاء تشكيل منتخب مصر للشباب أمام اليابان كالتالى: أحمد وهب فى حراسة المرمي.

وفى خط الدفاع سيف سفاجا وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومهاب سامي، وفى الوسط تيبو جبريال وسليم طلب وأحمد كاباكا.

وفى خط الهجوم محمد عبد الله وحامد عبد الله وأحمد نايل.

منتخب مصر منتخب الشباب أسامة نبيه منتخب اليابان مونديال الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

عمرو أديب

السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع الحكومي والخاص

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

وزير الخارجية

مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»

ترشيحاتنا

ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين تثير الجدل بجمالها وأناقتها عبر إنستجرام | شاهد

الكرواسون

عشان اللانش بوكس .. طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة

الام القدم

في المنزل .. اكتشف طرق علاج آلام القدم والوقاية منها

بالصور

تهدد صحتهم.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من النوم على الظهر

تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

ميرنا نور الدين تثير الجدل بجمالها وأناقتها عبر إنستجرام | شاهد

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد