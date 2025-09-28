مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم محاضرة حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الآثار المصرية

تنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث يوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025 محاضرة علمية في قصر الأمير طاز بالقاهرة في تمام الساعة السابعة مساءً، بعنوان: “التغيرات المناخية وتأثيرها على الآثار المصرية”، يلقيها الدكتور أشرف يوسف عويس، مدير عام ترميم سقارة، والمحاضر الزائر السابق بجامعة كنساي اليابانية.

تأتي هذه المحاضرة في إطار الدور التوعوي والعلمي للمؤسسة في مناقشة القضايا المعاصرة التي تمس التراث والآثار المصرية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات بيئية متزايدة.

وتتناول المحاضرة المحاور التالية:

1. التغير المناخي وتأثيره على العالم.

2. التغيرات المناخية وانعكاساتها على مصر.

3. عاصفة التنين وأثرها على آثار سقارة.

4. أعمال الترميم التي تمت بعد العاصفة.

5. الخطط المستقبلية لتفادي تأثير التغيرات المناخية على الآثار بمنطقة سقارة.

وأكدت المؤسسة أن هذه المحاضرة تأتي في سياق حرصها على خلق مساحة للحوار بين الخبراء والباحثين والجمهور، بهدف وضع حلول عملية للحفاظ على آثار مصر في مواجهة التغيرات المناخية.