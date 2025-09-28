بمشاركة الأهلي والزمالك.. جدول مباريات اليوم الثالث من بطولة العالم لأندية كرة اليد

تقام اليوم الأحد، منافسات اليوم الثالث ببطولة العالم للأندية لكرة اليد، في النسخة الثامنة عشرة والتي تقام بمشاركة 9 أندية، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر من العام الجاري.

وتقام البطولة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديد، تحت شعار "مصر تستقبل العالم.. من القارات للعاصمة الإدارية الجديدة".

ويشهد اليوم الأحد ختام الدور الأول حيث يلتقي الشارقة الإماراتي مع ماجديبورج الألماني في الساعة 3:30 مساءً.

ويواجه الزمالك برشلونة في الساعة 5:45 مساءً.

ويختتم اليوم الثالث بمواجهة الأهلي مع فيزبريم المجري في الساعة 8:00 مساءً.

وشهد اليوم الثاني ثلاث مباريات جاءت نتائجهم كالتالي:

فوز ماجديبورج الألماني على كاليفورنيا إيجلز الأمريكي بنتيجة 50/20.

فوز برشلونة الإسباني على توباتي البرازيلي، بنتيجة 41/22.

فوز فيزبريم المجري على سيدني الأسترالي بنتيجة 51/15.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من نجوم كرة اليد على المستوى العالمي، يتقدمهم نجوم مصر مع فيزبريم المجري الرباعي علي زين ويحيى الدرع وأحمد عادل وأحمد هشام "دودو"، ومع برشلونة نجم منتخب مصر سيف الدرع.

مجموعات بطولة العالم للأندية لكرة اليد – مصر 205

المجموعة الأولى: ماجديبورج الألماني - كاليفورنيا إيجلز الأمريكي - الشارقة الإماراتي.

المجموعة الثانية : الأهلي - فيزبريم المجري - سيدني الأسترالي.

المجموعة الثالثة: الزمالك - برشلونة - توباتي البرازيلي.

وتقام مواجهات نصف النهائي وتحديد المراكز يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، ويقام النهائي ومباراة الميدالية البرونزية يوم الخميس 2 أكتوبر.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة إذاعة مباريات بطولة العالم للأندية لكرة اليد - مصر 2025، حصريًا عبر قنوات أون سبورت.