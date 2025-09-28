الزمالك ينهي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي في القمة

يختتم اليوم الأحد، الفريق ال لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة القمة أمام الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعقب المران سيختار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، القائمة التي ستنتظم في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة القمة.

وتأكد غياب محمد شحاتة لاعب الوسط عن الأبيض في مباراة الأهلي المقبلة بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها مساء غدًا الاثنين على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.