أخبار البلد

نقيب البيطريين: الذكاء الاصطناعي قوة دافعة للتغيير والابتكار فى الطب البيطرى

الديب أبوعلي

قال الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن انعقاد المؤتمر الدولي العلمي الثالث عشر لكلية الطب البيطري بجامعة المنصورة يمثل حدثا استثنائيا وتاريخيا، مضيفا أنه: "لشرف كبير أن نجتمع اليوم تحت راية واحدة تهدف إلى رفعة شأن مهنة الطب البيطري وإعلاء اسم مصر الغالية كعادتها في كافة المجالات، وأن نلتقي بالأشقاء في منطقتنا العربية لتضافر الجهود وتوحيدها، بما يسهم في تحقيق الريادة للمنطقة العربية في هذا المجال الحيوي، والسعي إلى تكامل الرؤى والأفكار بما يحقق الأهداف المرجوة منها".

وأوضح الدكتور مجدي حسن، خلال كلمته، أن انعقاد هذا المؤتمر، الذي يقام تحت رعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والزراعة واستصلاح الأراضي، يمثل محطة بارزة في مسيرة الطب البيطري، حيث لا يعد مجرد مؤتمر تقليدي، وإنما حدث دولي يعكس الدور الريادي لمصر في هذا المجال، من خلال استضافة الملتقى الأول للنقباء العرب ومسؤولي الطب البيطري وعمداء الكليات في المنطقة العربية، وهو ثمرة تعاون مشترك بين النقابة العامة للأطباء البيطريين وجامعة المنصورة.

وأشار إلى أن المؤتمر ينعقد هذا العام تحت عنوان: "تطوير الطب البيطري من خلال الذكاء الاصطناعي.. الاتجاهات الناشئة والفرص المستقبلية"، مؤكدا أن اختيار هذا الموضوع يعكس إدراكا عميقا لأهمية الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للتغيير والابتكار في شتى المجالات، وعلى رأسها مهنة الطب البيطري، وأضاف أن فعاليات المؤتمر ستشهد على مدار الأيام الثلاثة سلسلة من المحاضرات العلمية وورش العمل المتخصصة التي تتناول التطبيقات المختلفة للذكاء الاصطناعي، وكيفية إحداث نقلة نوعية في الممارسات البيطرية من خلال التشخيص الرقمي، وتطوير العلاجات، وإدارة البيانات الصحية للحيوانات بشكل أفضل، بما يسهم في تعزيز مفهوم "الصحة الواحدة" الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وأكد النقيب العام أن حضور نخبة متميزة من النقباء العرب وعمداء كليات الطب البيطري والمسؤولين من مختلف الدول العربية، إلى جانب مشاركة ممثلين عن جامعة الدول العربية وعدد من الجامعات العالمية العريقة، يمنح هذا المؤتمر طابعا خاصا ويجعل منه بمثابة "قمة عربية بيطرية مصغرة"، تجمع العقول والخبرات لتبادل الرؤى والتطلعات، وتؤكد مجددا ريادة مصر ودورها المحوري في دعم وتطوير الطب البيطري على المستوى العربي والإقليمي.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يسفر هذا الحدث عن توصيات بناءة تسهم في تفعيل برامج التبادل الطلابي والأكاديمي، ووضع إطار عربي مشترك للاعتماد الأكاديمي البيطري، وإعداد دليل موحد للمهارات السريرية، فضلا عن إطلاق وحدة تعليمية موحدة حول مفهوم "الصحة الواحدة"، كما دعا إلى أن يتم عقد هذا المؤتمر بشكل دوري كل عامين في دولة عربية مختلفة، بما يضمن الوقوف على آخر المستجدات ومواكبة التطورات المتلاحقة في المجال.


كما توجه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وإلى الدكتورة مها العشماوي عميد كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة ورئيسة المؤتمر، مشيدا بجهودها الكبيرة التي بذلت لإنجاح هذا التجمع العلمي المتميز، وإلى الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، معربا عن تقديره لكافة زملائه من الأطباء البيطريين ونواب الجامعة ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين وأعضاء مجالسهم.

ودعا كافة الحضور إلى الاستفادة القصوى من جلسات النقاش وورش العمل والفعاليات العلمية، والمشاركة بفاعلية في إثراء الحوارات المطروحة، مؤكدا أن تواجدهم على أرض مصر يعد قيمة مضافة للمؤتمر، ومعربا عن شكره وامتنانه لهم على حضورهم الكريم، ومتطلعا إلى أن تخرج فعاليات المؤتمر بنتائج مثمرة تسهم في خدمة المهنة والمجتمع على حد سواء.

الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما
تعرف على اضرار الظهر
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
منة عرفة
