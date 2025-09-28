محافظ المنوفية يكرم 3طلاب عثروا على مبلغ مالي كبير ويهديهم مكافآت

في لفتة طيبة تجسد قيم الأمانة والانتماء المجتمعي بين النشء والشباب، كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ثلاث طلاب بمدرسة عبدالعظيم السيد صالح الابتدائية بساقية أبو شعرة بأشمون ، بعد أن ضربوا أروع الأمثلة في الأمانة والخلق الكريم عقب عثورهم على مبلغ مالي كبير وتسليمه للجهات الأمنية ، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم ، الأستاذ طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

حث أهدى محافظ المنوفية الطلاب مكافآت مالية وشهادات تقدير تقديراً لأماناتهم وموقفهم النبيل كنموذج مشرف يحتذى به وقدوة حسنه وسط زملائهم، مؤكداً أن الأمانة والصدق قيم راسخة ينبغي أن تُغرس في وجدان الأجيال القادمة، لما لها من دور محوري في بناء الإنسان ودعم استقرار المجتمع.

وأشار محافظ المنوفية حرصه الدائم على الاحتفاء بالنماذج المشرفة في مختلف المجالات العلميةً والسلوكية والاخلاقية ، لافتاً إلى أن هذه النماذج تستحق أن تكون قدوة لجميع الطلاب والنشء ، وقدم المحافظ شكره وتقديره لأولياء أمور الطلاب ومعلميهم على حسن تربيتهم وتنشئتهم وتحليهم بالقيم الاخلاقية.

وفي نهاية اللقاء ، أعرب الطلاب عن بالغ سعادتهم بتلك اللفتة الكريمة من محافظ المنوفية وما لمسوه من اهتمام وتقدير يؤكد على غرس القيم النبيلة وترسيخ المبادئ الإنسانية وتشجيعهم على التحلي بتلك الصفات للعمل على تقدم وازدهار المجتمع.