قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكنيست يبحث قانونًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. ومرصد الأزهر يحذر: الاحتلال يتلاعب بحياتهم
المشاط: مبادرة «شباب بلد» نموذج للشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص
حكم قمة الأهلي والزمالك.. من هو سيزار سوتو جرادو؟
تنفيذ مليون و64 ألف وحدة.. موقف الوحدات السكنية سكن لكل المصريين
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر– إسكندرية الصحراوي
مصادر تكشف عن تفاصيل جهاز توماسبيرج المعاون في الأهلي والرواتب
محافظ بني سويف يشهد احتفالية الموسم السادس لزراعة البطاطس
عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر
ناجي الشهابي لـ"صدى البلد": بدأنا تجهيز أوراق مرشحي الائتلاف الوطني الحر في انتخابات النواب
لدعم خدمات الوقود والغاز.. محافظ المنيا يفتتح محطة النيل للبترول بالعدوة
وزير قطاع الأعمال: الاستدامة ضرورة استراتيجية لتعظيم العوائد ودعم الاقتصاد الأخضر
الرئيس السيسي يطلع على تفاصيل وترتيبات افتتاح المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يكرم 3طلاب عثروا على مبلغ مالي كبير ويهديهم مكافآت

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

في لفتة طيبة تجسد قيم الأمانة والانتماء المجتمعي بين النشء والشباب، كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ثلاث طلاب بمدرسة عبدالعظيم السيد صالح الابتدائية بساقية أبو شعرة بأشمون ، بعد أن ضربوا أروع الأمثلة في الأمانة والخلق الكريم عقب عثورهم على مبلغ مالي كبير وتسليمه للجهات الأمنية ، جاء ذلك بحضور  الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم ، الأستاذ طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

حث أهدى محافظ المنوفية الطلاب مكافآت مالية وشهادات تقدير تقديراً لأماناتهم وموقفهم النبيل كنموذج مشرف يحتذى به وقدوة حسنه وسط زملائهم، مؤكداً أن الأمانة والصدق قيم راسخة ينبغي أن تُغرس في وجدان الأجيال القادمة، لما لها من دور محوري في بناء الإنسان ودعم استقرار المجتمع.

وأشار محافظ المنوفية حرصه الدائم  على الاحتفاء بالنماذج المشرفة في مختلف المجالات العلميةً والسلوكية والاخلاقية ، لافتاً إلى أن هذه النماذج تستحق أن تكون قدوة لجميع الطلاب والنشء ، وقدم المحافظ شكره وتقديره  لأولياء أمور الطلاب ومعلميهم على حسن تربيتهم وتنشئتهم وتحليهم بالقيم الاخلاقية.

وفي نهاية اللقاء ، أعرب الطلاب عن بالغ سعادتهم بتلك اللفتة الكريمة من محافظ المنوفية وما لمسوه من اهتمام وتقدير يؤكد على غرس القيم النبيلة وترسيخ المبادئ الإنسانية وتشجيعهم على التحلي بتلك الصفات للعمل على تقدم وازدهار المجتمع.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية تكريم طلاب اشمون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

القراخ والبيض

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم

ضربوها وعوروها في وشها لغاية ما أغمى عليها.. ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم|صور

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

الحبس

الحبس 6 أشهر عقوبة تزوير المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني

صورة تعبيرية

بالقانون.. تراخيص إلزامية لإقامة دور إيواء الأطفال والمسنين

مجلس النواب

إطلاق أكاديمية تدعم وصول الشباب للفرص الاقتصادية والمهنية قريبا.. نواب: خطوة جادة نحو بناء القدرات البشرية..ومواجهة البطالة وخلق مشروعات استثمارية أبرز فوائدها

بالصور

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

تخطى الـ 50 ألف جنيه.. نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أكثر الأبراج ذكاء .. من هم أصحاب العقول اللامعة؟

الابراج
الابراج
الابراج

طرح البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل لينك والعرض خلال شهر أكتوبر

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

فيديو

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: فلسطين والوعد الإلهي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

المزيد