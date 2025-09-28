قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكنيست يبحث قانونًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. ومرصد الأزهر يحذر: الاحتلال يتلاعب بحياتهم
المشاط: مبادرة «شباب بلد» نموذج للشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص
حكم قمة الأهلي والزمالك.. من هو سيزار سوتو جرادو؟
تنفيذ مليون و64 ألف وحدة.. موقف الوحدات السكنية سكن لكل المصريين
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر– إسكندرية الصحراوي
مصادر تكشف عن تفاصيل جهاز توماسبيرج المعاون في الأهلي والرواتب
محافظ بني سويف يشهد احتفالية الموسم السادس لزراعة البطاطس
عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر
ناجي الشهابي لـ"صدى البلد": بدأنا تجهيز أوراق مرشحي الائتلاف الوطني الحر في انتخابات النواب
لدعم خدمات الوقود والغاز.. محافظ المنيا يفتتح محطة النيل للبترول بالعدوة
وزير قطاع الأعمال: الاستدامة ضرورة استراتيجية لتعظيم العوائد ودعم الاقتصاد الأخضر
الرئيس السيسي يطلع على تفاصيل وترتيبات افتتاح المتحف المصري الكبير
محافظات

محافظ القليوبية يتفقد القافلة الطبية بطوخ

جانب من القافلة
جانب من القافلة
إبراهيم الهواري

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أعمال القافلة الطبية المجانية المقامة بمركز شباب طوخ، التي تُنظم بالتعاون مع القوات المسلحة لتقديم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء إيهاب سراج السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد جمال وكيل المديرية، وكان في استقبالهم الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية، والدكتورة عزة صابري مدير الإدارة الصحية بطوخ، والدكتورة نشوى سنوسي.

وضمت القافلة الطبية عدة تخصصات شملت: الباطنة - الجلدية - الجراحة - العظام - النساء - الأطفال - القلب - الصدر - الأسنان - المخ والأعصاب - الرمد - تنظيم الأسرة، إلى جانب خدمات إضافية مثل: أشعة تليفزيونية على القلب، وأشعة عادية على العظام، ومعمل تحاليل دم، ومعمل تحاليل طفيليات.

وأكد المحافظ أن هذه القوافل تأتي في إطار حرص محافظة القليوبية ووزارة الصحة على تقديم الرعاية الصحية المجانية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في القرى والمراكز، موجهًا الشكر للأطقم الطبية والقوات المسلحة على تعاونهم في خدمة أهالي المحافظة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

