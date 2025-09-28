محافظ القليوبية يتفقد القافلة الطبية بطوخ

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أعمال القافلة الطبية المجانية المقامة بمركز شباب طوخ، التي تُنظم بالتعاون مع القوات المسلحة لتقديم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء إيهاب سراج السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد جمال وكيل المديرية، وكان في استقبالهم الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية، والدكتورة عزة صابري مدير الإدارة الصحية بطوخ، والدكتورة نشوى سنوسي.

وضمت القافلة الطبية عدة تخصصات شملت: الباطنة - الجلدية - الجراحة - العظام - النساء - الأطفال - القلب - الصدر - الأسنان - المخ والأعصاب - الرمد - تنظيم الأسرة، إلى جانب خدمات إضافية مثل: أشعة تليفزيونية على القلب، وأشعة عادية على العظام، ومعمل تحاليل دم، ومعمل تحاليل طفيليات.

وأكد المحافظ أن هذه القوافل تأتي في إطار حرص محافظة القليوبية ووزارة الصحة على تقديم الرعاية الصحية المجانية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في القرى والمراكز، موجهًا الشكر للأطقم الطبية والقوات المسلحة على تعاونهم في خدمة أهالي المحافظة.