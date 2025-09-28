تدفق كبير للقوافل المصرية عبر رفح محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة

أكد عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح البري، أنّ الساعات الأولى من صباح اليوم شهدت تدفقًا كبيرًا للقوافل المصرية المحملة بالمساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة عبر بوابة رفح، ومنها إلى معبر كرم أبو سالم.

وأوضح، في تصريحات مع الإعلامية دعاء جاد الحق، أنّ هذه التحركات تأتي في بداية أسبوع جديد عقب توقف استمر عدة أيام بسبب الإجازات لدى سلطات الاحتلال، مشيرًا إلى أنّ الرهان في هذه المرحلة على إدخال أكبر كمية ممكنة من المساعدات لتلبية الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين.

وتابع، أنّ غالبية المساعدات التي تدخل القطاع في هذه المرحلة تتركز على المواد الغذائية بالدرجة الأولى، وهو ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية الخانقة ونقص الغذاء الذي يواجهه الفلسطينيون.

وأشار إلى أنّ الصور المباشرة من موقع الحدث تظهر بوضوح كثافة الشاحنات واصطفافها استعدادًا للعبور، في مشهد يؤكد حجم المأساة التي تعيشها غزة، حيث تسقط أعداد من الشهداء جراء التدافع أو الاستهداف أثناء محاولة الحصول على المساعدات.

وأوضح الغنام أنّ المساعدات ليست مصرية فقط، بل تشمل أيضًا دعمًا عربيًا وصل خلال الأيام الماضية عبر ميناء العريش البحري ومطار العريش، حيث جرى نقلها إلى المخازن الاستراتيجية بمدينة العريش.

وأكد أنّ الهلال الأحمر المصري والمتطوعين الشباب قاموا بدور بارز في تنظيم هذه الجهود وتجهيز القوافل قبل وصولها إلى معبر رفح، لافتًا، إلى أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في كلمته الأخيرة الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية، وهو ما تتم ترجمته عمليًا من خلال هذا التدفق المستمر للمساعدات.