بإجمالي 5000 دارس.. الجامع الأزهر يفتح باب التقديم لرواق القرآن للمصريين بالخارج
​ختام آرت شرم الشيخ اليوم بمشاركة 60 فنانًا عالميًا للترويج السياحي
الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة
ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط وسننجح
عائلات الأسرى الإسرائيليين يحذرون نتنياهو من عرقلة خطة ترامب لوقف إطلاق النار
قائمة ريال مدريد لمواجهة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا
رئيسة القومي للمرأة تبحث التعاون مع محافظ الدقهلية لتمكين السيدات
سكرتير محافظ بني سويف: نلتزم بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين
تأييد الحكم بالحبس عامين على مروة يسري الشهيرة بـ بنت مبارك
ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق العظمة والتميز في الشرق الأوسط،
اختتام المؤتمر العلمي الثالث لشفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالأقصر
اتحاد المستثمرين الأفرو-آسيوي يُكلف مصطفى صابر برئاسة شعبة الذهب والمجوهرات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رئيس جامعة المنصورة يعلن تدشين استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي في الطب البيطري

الديب أبوعلي

أعلن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة عن إطلاق استراتيجية شاملة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الطب البيطري، مؤكدا أن هذا المؤتمر يمثل نقلة نوعية في تطوير الممارسات البيطرية من خلال الذكاء الاصطناعي بناء مستقبل صحي وآمن ومستدام.

وأوضح الدكتور خاطر أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة بل هو كل مساعد للطبيب البيطري يدعمه في اتخاذ القرار الصحيح ويمنحه القدرة على التعامل مع كم هائل من المعلومات المعقدة في وقت قصير، إن الذكاء الاصطناعي يساعد الطبيب البيطري على استخدام هذه الأدوات بحكمة ومسؤولية وأيضا تصب عينه المصلحة العليا للإنسان والحيوان والبيئة.

وأكد الدكتور خاطر، أن المنتجات الحيوانية ومدخلاتها هي أساس الأمن الغذائي لكل الشعوب ومن هنا فإن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى هذا الميدان الحيوي يمثل نقلة نوعية في قدرتنا على مواجهة التحديات الصحية والاقتصادية والبيئية، وبين هذا المؤتمر تحت شعار تطوير الطب البيطري من خلال الذكاء الاصطناعي مجموعة من المحاور الأساسية التي سيسعى على مناقشتها السادة الباحثين العلماء الأجلاء ومن أبرزها الذكاء الاصطناعي والتشخيص المبكر لأمراض الطيور وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الحيواني والدواجن والذكاء الاصطناعي في الأبحاث والدراسات البيطرية والتقنيات الرقمية ودورها في التعليم والتدريب البيطري والتحديات الأخلاقية والتقنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الطب البيطري.

وأضاف الدكتور خاطر، أننا نتطلع اليوم تحت مظلة هذا المؤتمر فتنا لا نبحث فقط في الجوانب التقنية والعلمية بل ننطلق نحو رؤية شاملة تجعل من تطوير الطب البيطري من خلال الذكاء الاصطناعي بناء مستقبل صحي وآمن ومستدام.

وأكد رئيس جامعة المنصورة، أن هذا المؤتمر يسعى إلى أن تكون منصة للحوار الجاد مختبرا للأفكار الجديدة ونقطة انطلاق لمشروعات بحثية مشتركة تسهم في تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في خدمة الطب البيطري ونضع دولنا في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال الواعد.

وأضاف أن مهنة الطب البيطري لا تقتصر على علاج الحيوانات ورعايتها فحسب بل أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأمن الصحي للإنسان والمجتمع فالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان تشكل تحديا عالميا كما أن جودة الغذاء من أصل حيواني أمر بالغ الأهمية لذلك نحن اليوم بحاجة إلى تطوير أدوات وتقنيات ذكية تساعدنا في تحسين صحة الحيوان وزيادة كفاءة الإنتاج الحيواني بما يخدم صحة الإنسان ويحقق الأمن الغذائي العالمي.

جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة الذكاء الاصطناعي الطب البيطري نقابة الأطباء البيطريين

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

