الأرصاد عن طقس الغد: معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 33
احذروا عقوبتها.. خالد الجندي: في حاجة اسمها تشجيع الفاحشة بالقلب
أحكام رادعة للمتهمين في قضية رشوة الجمارك الجديدة| تفاصيل
تقديم الدعم للموهوبين والنوابغ.. توجيهات هامة من التعليم العالي بشأن الأنشطة في الجامعات
سرايا القدس تعلن تدمير دبابة إسرائيلية جنوبي مدينة غزة
عضو الوطني الفلسطيني: تحالف لاهاي رسالة قانونية وأخلاقية لعزل إسرائيل دوليا
ترامب: الجميع على أهبة الاستعداد لاستقبال حدث استثنائي في الشرق الأوسط
إيفان أوس: الهجمات الروسية التصعيدية الأخيرة على كييف تمثل ضغطًا شديد الخطورة
مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: هجمات روسيا رسالة بأن موسكو لا تريد سلام
بإجمالي 5000 دارس.. الجامع الأزهر يفتح باب التقديم لرواق القرآن للمصريين بالخارج
​ختام آرت شرم الشيخ اليوم بمشاركة 60 فنانًا عالميًا للترويج السياحي
الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة
ترامب: الجميع على أهبة الاستعداد لاستقبال حدث استثنائي في الشرق الأوسط

علي مكي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الجميع على أهبة الاستعداد لحدث استثنائي لأول مرة على الإطلاق بالشرق الأوسط"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وذكرت "هيئة البث الإسرائيلية"، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم الإعلان، مع الدول العربية، عن خطة لوقف إطلاق النار، لكن من غير المؤكد أن توافق "حماس" عليها، وفقاً لمصادر إسرائيلية.

وحذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، من محاولة عرقلة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا للحل في غزة.

وقالت عائلات الأسرى: "ندعو الإدارة الأميركية لعدم السماح بإفشال المبادرة الجديدة بشأن غزة، ونحذر من محاولة جديدة من نتنياهو وديرمر لعرقلة خطة ترامب بشأن غزة"، وذلك بحسب ما نقلته "القناة 12" العبرية.

وأشارت مصادر مطلعة على المفاوضات، إلى أن الإعلان الأميركي يتضمن مبادئ إنهاء الحرب التي وافقت عليها إسرائيل، مثل إطلاق سراح جميع الأسرى وإنهاء حكم "حماس" في غزة.

ترامب أمريكا إسرائيل

جانب من الحملة
طريقة عمل بان كيك بالموز
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: فلسطين والوعد الإلهي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

