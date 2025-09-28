قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
​ختام آرت شرم الشيخ اليوم بمشاركة 60 فنانًا عالميًا للترويج السياحي
الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة
ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط وسننجح
عائلات الأسرى الإسرائيليين يحذرون نتنياهو من عرقلة خطة ترامب لوقف إطلاق النار
قائمة ريال مدريد لمواجهة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا
رئيسة القومي للمرأة تبحث التعاون مع محافظ الدقهلية لتمكين السيدات
سكرتير محافظ بني سويف: نلتزم بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين
تأييد الحكم بالحبس عامين على مروة يسري الشهيرة بـ بنت مبارك
ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق العظمة والتميز في الشرق الأوسط،
اختتام المؤتمر العلمي الثالث لشفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالأقصر
اتحاد المستثمرين الأفرو-آسيوي يُكلف مصطفى صابر برئاسة شعبة الذهب والمجوهرات
بدون رمضان صبحي.. قائمة بيراميدز في رجلة رواندا
تحقيقات وملفات

خطة ترامب في غزة.. خبير: دور مصري فاعل وخيارات محدودة أمام إسرائيل وحماس

ترامب
ترامب
ياسمين القصاص

في ظل التحركات الدولية المتسارعة لإيجاد حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية، تبرز الخطة الأمريكية الجديدة كأحد المقترحات المثيرة للنقاش، لا سيما مع ما تتضمنه من بنود استراتيجية تتعلق بوقف إطلاق النار، وترتيب الأوضاع في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تتكون الخطة الأمريكية المقترحة لحل القضية الفلسطينية من 21 بندا رئيسيا، لا تزال قيد الصياغة والمراجعة، مع التركيز بشكل خاص على 11 بندا جوهريا تتعلق بوقف إطلاق النار.

وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن طرحت الحاجة إلى دور مصري فاعل لضمان تطبيق بنود الاتفاق، مستندا إلى خبرة القاهرة الطويلة في إدارة هذا الملف. 

وأشار فهمي، إلى أنه قد تم اقتراح تشكيل لجنة إسناد مجتمعي تكون بعيدة عن الانحيازات الفصائلية، وتعمل على تقديم الدعم اللوجستي والسياسي للجهات المنفذة.

وتابع: "جرى التأكيد على أن كلا من إسرائيل وحماس ليس أمامهما خيار مثالي، بل هما مضطرتان إلى القبول بما يسمى "نصف حل وشبه خيار"، وهو تعبير يعكس واقع التوازنات الدقيقة وصعوبة التوصل إلى اتفاق شامل ومرضي للطرفين". 

وأردف: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم هذه المبادرة بوصفها امتدادا للمقاربات الأمريكية السابقة، إذ تجمع بين: البعد النمطي المتمثل في الدعوة إلى وقف إطلاق النار كمدخل لأي تسوية، والبعد الاستراتيجي والتكتيكي الذي يركز على تفاصيل ما بعد التهدئة، خاصة ما يتعلق بإعادة ترتيب الوضع الأمني والسياسي في قطاع غزة".

واختتم: "وأهم النقاط التي تنص عليها الخطة الأمريكية تتعلق بـإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد التهدئة، حيث يقترح أن يتم ذلك من خلال: إدارة عربية ذات طابع خدمي تتولى الجوانب الحياتية لسكان القطاع، وإشراف السلطة الفلسطينية، بصرف النظر عن شكلها أو هيكليتها على الملفات السياسية والإدارية، بعد إعادة تأهيل وتدريب كوادرها في مصر والأردن، وهذا النموذج يهدف إلى ملء الفراغ الإداري المتوقع بعد انسحاب حماس، مع ضمان عدم عودة الفوضى أو الانفلات الأمني، بما يوفّر بيئة مستقرة لتنفيذ باقي بنود الخطة". 

فلسطين الخطة الأمريكية ترامب الرئيس الأمريكي الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل

