عمل في بناء السفن ومشروعه خسر.. قصة زيجات أحمد رمزي واعتزال السينما
شوبير يكشف آخر استعدادات الزمالك للقمة: دونجا وربيع جاهزان للمشاركة
هل يجوز للرجل هجر زوجته والنوم في غرفة أخرى؟.. الإفتاء تجيب
كيفية الحصول على رخصة القيادة بعد الشروط الجديدة
نقيب الفلاحين ينفي شائعة انتشار طماطم مسرطنة في الأسواق
زيلينسكي: روسيا شنت هجوما ضخما على أوكرانيا استمر لأكثر من 12 ساعة
حسام هيبة: قانون الشركات الجديد ينص على إنجاز جميع الموافقات في نفس مدة الرخصة الذهبية
بعد إلغاء تأشيرته.. رئيس كولومبيا يتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي
تعاون مصري روسي لتعزيز الصناعات الطبية وتوسيع التصدير لإفريقيا.. تفاصيل
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يرحب بالتزام ترامب بالعمل مع قادة المنطقة لإنهاء حرب غزة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيماطل وقد يطلب من واشنطن وقتا لتعديل مقترحها بشأن غزة
جامعة الأزهر: فتح تعديل الترشيح وتسجيل الرغبات للطلاب المستجدين حتى الخميس
تحقيقات وملفات

باتريوت من إسرائيل في أوكرانيا... وزيلينسكي يتوعد موسكو بعد لقاء ترامب

ياسمين القصاص

في ظل التصعيد العسكري المستمر بين أوكرانيا وروسيا، وتزايد التحديات الأمنية في المنطقة، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خطوة جديدة في تعزيز قدرات بلاده الدفاعية، تمثلت في استلام أول منظومة دفاع جوي متطورة من طراز "باتريوت" من إسرائيل. 

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات الأوكرانية-الأمريكية تحركات نشطة، إذ من المقرر أن يزور وفد رسمي أوكراني الولايات المتحدة لإجراء مباحثات موسعة تشمل الملفات العسكرية والاقتصادية، وسط تهديدات روسية متصاعدة واستعداد أوكراني واضح للرد على أي تصعيد.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن بلاده تسلمت بالفعل منظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت" من إسرائيل، وقد تم نشر هذه المنظومة على الفور ضمن المواقع الدفاعية الأوكرانية. 

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا من المقرر أن تستلم منظومتين إضافيتين خلال الأسابيع المقبلة، وتحديدا في فصل الخريف.

وفي سياق متصل، أشار الرئيس الأوكراني إلى أن وفدا من كبار المسؤولين الحكوميين الأوكرانيين سيزور الولايات المتحدة خلال نهاية سبتمبر أو مطلع أكتوبر. 

وتهدف الزيارة إلى إجراء محادثات موسعة تتعلق بالملف الاقتصادي والتعاون في مجال التسليح والدفاع.

وكان زيلينسكي قد زار الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حيث شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخلال الزيارة، التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث ناقشا مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها التصعيد الروسي ضد أوكرانيا. 

وأوضح زيلينسكي أنه قدم لترامب "رؤية محددة بشأن الإجراءات الممكن اتخاذها" للرد على التحركات الروسية، مشددا على أن بلاده لن تتردد في الرد إذا تسببت موسكو في انقطاع التيار الكهربائي داخل الأراضي الأوكرانية.

كما كشف زيلينسكي عن أن القوات الأوكرانية تمكنت من إسقاط 92 طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى بولندا، مما يعكس استمرار التهديدات الجوية في المنطقة الحدودية.

وفي سياق الحديث عن منظومة "باتريوت"، أوضح الرئيس الأوكراني أن هذه المنظومة تعد من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورا في الترسانة الغربية، حيث تم تطويرها من قبل شركة "رايثيون تكنولوجيز" الأمريكية. 

والجدير بالذكر، أن تصنف "باتريوت" كنظام دفاع صاروخي أرض-جو يتمتع بقدرات متقدمة في اعتراض الصواريخ والطائرات المعادية.

وقد تم استخدام هذه المنظومة لأول مرة في العمليات القتالية خلال حرب الخليج عام 1991، ثم عادت إلى الظهور في مشهد العمليات العسكرية أثناء الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003.

ويتكون النظام عادة من رادار عالي القدرة، ومحطة تحكم، ومولدات كهربائية، ومنصات إطلاق، بالإضافة إلى مركبات الدعم المرافقة.

وتختلف قدرات منظومة "باتريوت" حسب نوع الصواريخ المستخدمة؛ حيث يستخدم صاروخ "باك-2" رأسا حربية متفجرة، بينما يعتمد صاروخ "باك-3" الأحدث على تقنية متقدمة تعرف بـ"الضرب بهدف القتل"، والتي تعد أكثر دقة وكفاءة في اعتراض الأهداف الجوية المعادية.

