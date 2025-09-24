زيلينسكي: أوكرانيا ستكون جزء من تحالف عسكري دولي قوي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا ستكون جزء من تحالف عسكري دولي قوي.

وقال زيلينسكي في كلمته أمام الجمعية العامة للامم المتحدة، :" المقاتلات الروسية دخلت إلى أجواء دول حلف الناتو بشكل متعمد".

وأضاف زيلينسكي: الكهرباء انقطعت بشكل كامل عن محطة زابوروجيا نتيجة القصف الروسي، والفشل في مواجهة روسيا سيكبد أوروبا ثمنا فادحا ".

وتابع زيلينسكي: لا يمكن أن تسمح أوروبا بخسارة مولدوفا كما خسرت جورجيا"، مضيفا:" الرد الدولي على انتهاكات روسيا ضد دول حلف الناتو ضعيف وغير كاف".

وأكمل زيلينسكي :" نجحنا في استهداف مقاتلات روسية بالمسيرات و ألحقنا أضرارا بمقاتلات روسية متطورة".