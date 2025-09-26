روسيا: تهديد زيلينسكي بضرب الكرملين غير مسؤول

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الكرملين، قالت إن أوكرانيا ما كانت لتتمكن من التحرك ضدنا دون علم إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وأن تهديد زيلينسكي بضرب الكرملين غير مسؤول.

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة رئاسية لإعادة العمل بعقوبة الإعدام في واشنطن العاصمة، مؤكدا أن هذه العقوبة ستُطبق على من يرتكب جرائم قتل، خصوصًا ضد رجال الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون.



وقال ترامب من المكتب البيضاوي: "إذا قتلتَ شخصا، أو قتلتَ ضابط شرطة، فالعقوبة هي الإعدام. ونأمل ألا يضطر أحد إلى ارتكاب ذلك".



المذكرة، وفق ما أوضح ويل شارف، السكرتير العام لموظفي البيت الأبيض، تُلزم المدعية العامة الأمريكية بام بوندي ونظيرتها في مقاطعة كولومبيا جانين بيرو، بالسعي لتطبيق عقوبة الإعدام "بشكل كامل حيث تسمح الوقائع والأدلة".



وخلال التوقيع، أعلنت بوندي أن وزارة العدل لن تقتصر على واشنطن العاصمة، بل ستسعى إلى إعادة فرض عقوبة الإعدام في عموم الولايات المتحدة. وأضافت أن الوزارة تعمل أيضًا على إعادة السجناء الذين نُقلوا سابقًا من زنزانة الإعدام، بقرار من الرئيس السابق جو بايدن، إلى منشآت "سوبرماكس" شديدة الحراسة، حيث سيُعاملون كما لو كانوا في انتظار تنفيذ العقوبة مدى الحياة.



