طهران وموسكو تتفقان على بناء 4 محطات نووية في إيران بـ25 مليار دولار
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 بكام؟
ضبط شبكة لممارسة الفجور مقابل أموال باستخدام تطبيقات هاتفية بالقاهرة والإسكندرية
القاهرة الإخبارية: لبنان يواجه شتاءً قاسيًا بحملة للتطعيم
أمن قومي.. برلماني يوجه سؤالا عاجلا للحكومة بشأن روبلوكس
انطلاق معسكر منتخب مصر يوم 5 أكتوبر لمواجهة جيبوتي وغينيا بيساو
ارتفاع عدد ضحايا مصنع المحلة إلى 11 وفاة و40 مصابا
خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
روسيا: تهديد زيلينسكي بضرب الكرملين غير مسؤول

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الكرملين، قالت إن أوكرانيا ما كانت لتتمكن من التحرك ضدنا دون علم إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وأن تهديد زيلينسكي بضرب الكرملين غير مسؤول.

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة رئاسية لإعادة العمل بعقوبة الإعدام في واشنطن العاصمة، مؤكدا أن هذه العقوبة ستُطبق على من يرتكب جرائم قتل، خصوصًا ضد رجال الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون.


وقال ترامب من المكتب البيضاوي: "إذا قتلتَ شخصا، أو قتلتَ ضابط شرطة، فالعقوبة هي الإعدام. ونأمل ألا يضطر أحد إلى ارتكاب ذلك".


المذكرة، وفق ما أوضح ويل شارف، السكرتير العام لموظفي البيت الأبيض، تُلزم المدعية العامة الأمريكية بام بوندي ونظيرتها في مقاطعة كولومبيا جانين بيرو، بالسعي لتطبيق عقوبة الإعدام "بشكل كامل حيث تسمح الوقائع والأدلة".


وخلال التوقيع، أعلنت بوندي أن وزارة العدل لن تقتصر على واشنطن العاصمة، بل ستسعى إلى إعادة فرض عقوبة الإعدام في عموم الولايات المتحدة. وأضافت أن الوزارة تعمل أيضًا على إعادة السجناء الذين نُقلوا سابقًا من زنزانة الإعدام، بقرار من الرئيس السابق جو بايدن، إلى منشآت "سوبرماكس" شديدة الحراسة، حيث سيُعاملون كما لو كانوا في انتظار تنفيذ العقوبة مدى الحياة.


 

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

إيران و إسرائيل

القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

رخصة

طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف المحمول

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

دعاء يوم الجمعة

دعاء يوم الجمعة .. أفضل أدعية الرزق وفك الكرب وتحقيق الأمنيات

دعاء يوم الجمعة لكشف الغموم

دعاء يوم الجمعة لكشف الغموم وتفريج الهموم وتيسير الأمور

فضل الصلاة على النبي

فضل الصلاة على النبي .. تنجي وتحيي وترقي وتقرّب العبد من ربه

إطلالة لافتة.. يسرا تبهر متابعيها في أحدث ظهور برفقة شيماء سيف

زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

