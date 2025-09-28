المركز القومي للترجمة يحتفل بـ "يوم المترجم" بعد غد

يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح بـ "يوم المترجم" بعد غد، الثلاثاء، بقاعة السينما بمركز الإبداع الفني بحرم الأوبرا.



وذكر المركز - في بيان اليوم، الأحد، أن الاحتفال بـ "يوم المترجم" يسبقه عدد من حفلات التوقيع الخاصة بأحدث الإصدارات، على أن تبدأ في تمام الحادية عشرة صباحًا، وسوف يتم توقيع الطبعة العربية لكل من: كتاب "كفى للطغمة"، و"الخروج من الرأسمالية" ترجمة الدكتور أنور مغيث، و"دينيس ديدرو والحركة الموسوعية" ترجمة الدكتور كرم عباس، و"الاستشراق هيمنة مستمرة"، و"الدر المنثور" ترجمة سحر توفيق، و"المغول والعالم الإسلامي" ترجمة الدكتورة منى زهير الشايب، و"تاريخ شعوب الصحراء" ترجمة الدكتور عاطف معتمد.



يذكر أن المركز القومي للترجمة سيقدم خصمًا يتراوح من 25% إلى 50% على جميع إصداراته على مدار اليوم.

