قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من مونتريال .. مصر والإمارات تعززان التعاون في مجال الطيران لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي
نائب الرئيس الأمريكي يكشف من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب؟
مفاجأة.. بعد أنباء اتفاقه مع الأهلي| توماسبيرج يقترب من تدريب ناد بولندي
ترامب: لدينا فرصة لتحقيق شيء عظيم بالشرق الأوسط
نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي.. تفاصيل صادمة
أسهل طريقة لـ تحديث بطاقة التموين 2025 .. رابط مباشر
بالأسماء .. نتيجة المقبولين في معهد تمريض الأزهر بالمستشفى التخصصي
مفاجأة بشأن أحمد عبد القادر في الأهلي.. تفاصيل
البحث العلمي: فرصة ذهبية لشباب الباحثين في مجال المعلوماتية الحيوية
وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن
سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان
أهلي بنغازي الليبي يتعاقد مع طارق مصطفى لتولي تدريب الفريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المركز القومي للترجمة يحتفل بـ "يوم المترجم" بعد غد

المركز القومي للترجمة يحتفل بـ "يوم المترجم" بعد غد
المركز القومي للترجمة يحتفل بـ "يوم المترجم" بعد غد
أ ش أ

يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح بـ "يوم المترجم" بعد غد، الثلاثاء، بقاعة السينما بمركز الإبداع الفني بحرم الأوبرا.


وذكر المركز - في بيان اليوم، الأحد، أن الاحتفال بـ "يوم المترجم" يسبقه عدد من حفلات التوقيع الخاصة بأحدث الإصدارات، على أن تبدأ في تمام الحادية عشرة صباحًا، وسوف يتم توقيع الطبعة العربية لكل من: كتاب "كفى للطغمة"، و"الخروج من الرأسمالية" ترجمة الدكتور أنور مغيث، و"دينيس ديدرو والحركة الموسوعية" ترجمة الدكتور كرم عباس، و"الاستشراق هيمنة مستمرة"، و"الدر المنثور" ترجمة سحر توفيق، و"المغول والعالم الإسلامي" ترجمة الدكتورة منى زهير الشايب، و"تاريخ شعوب الصحراء" ترجمة الدكتور عاطف معتمد.


يذكر أن المركز القومي للترجمة سيقدم خصمًا يتراوح من 25% إلى 50% على جميع إصداراته على مدار اليوم.
 

المركز القومي للترجمة يوم المترجم قاعة السينما بمركز الإبداع الفني بحرم الأوبرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

وزير الإسكان

وزير الإسكان يعقد اجتماعا مع الشركات المنفذة بحدائق تلال الفسطاط..ويتفقد مواقع العمل

جانب من المعرض

التصديري للصناعات الكيماوية: السوق السعودي أحد أبرز الشركاء التجاريين لمصر

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية: معايير المحاسبة المصرية متماشية مع الممارسات والتطورات العالمية

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتلر المرحلة وحصار اسبرطة

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: التنافس الجيوسياسي في عصر المعلومات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيناء وغزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سيد الكلمة وصانع الوعي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: فلسطين والوعد الإلهي

المزيد