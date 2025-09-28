قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من مونتريال .. مصر والإمارات تعززان التعاون في مجال الطيران لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي
نائب الرئيس الأمريكي يكشف من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب؟
مفاجأة.. بعد أنباء اتفاقه مع الأهلي| توماسبيرج يقترب من تدريب ناد بولندي
ترامب: لدينا فرصة لتحقيق شيء عظيم بالشرق الأوسط
نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي.. تفاصيل صادمة
أسهل طريقة لـ تحديث بطاقة التموين 2025 .. رابط مباشر
بالأسماء .. نتيجة المقبولين في معهد تمريض الأزهر بالمستشفى التخصصي
مفاجأة بشأن أحمد عبد القادر في الأهلي.. تفاصيل
البحث العلمي: فرصة ذهبية لشباب الباحثين في مجال المعلوماتية الحيوية
وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن
سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان
أهلي بنغازي الليبي يتعاقد مع طارق مصطفى لتولي تدريب الفريق
لدعم تركيز الطفل وإعطائه الطاقة| استاذ تغذية يوضح الطريقة السليمة لعمل اللانش بوكس

اللانش بوكس
اللانش بوكس
نهلة الشربيني

أكد الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، إن التغذية  الصحية السليمة لطلاب المدارس، تتوافر في الوجبة الغذائية التي تحتوى على العناصر الغذائية الأساسية وهى الكربوهيدرات والبروتين والدهون والفيتامينات والأملاح المعدنية والماء، وتكون ما يعرف بالوجبة الغذائية المتوازنة وتكون بكميات مناسبة لحاجة الجسم ووزنه ونشاطه والحالة الصحية.

وأشار حسونة إلى أنه تزداد أهمية التغذية خاصة تلاميذ المدارس الذين يحتاجون وجبات غذائية متوازنة وصغيرة ومتعدة لأن معدتهم صغيرة لكن احتياجاتهم الغذائية كبيرة لسرعة نموهم  وعملية التطور التي تحدث لأجسامهم بالإضافة الى ان التغذية السليمة تدعم قدرة الطلاب على التركيز  وزيادة التحصيل الدراسي.

وأوضح أنه يقوم البروتين الذى يأخذ ضمن الوجبة الغذائية بدور أساسي  في نمو  الجسم وبناء العضلات وأنسجة الجسم المختلفة وتعويض التالف منه، مشيراً إلى أن أهم الأغذية الغنية بالبروتين هي البيض من أهم المصادر البروتينية ذات القيمة الغذائية العالية، والحليب مصدر جيد للبروتين والكالسيوم اللازم لنمو العظام والأسنان، اللحوم الحمراء والدواجن ,الأجبان, الأسماك والبروتين النباتي الذي يتوفر في البقوليات مثل العدس و الفول و الحمص.

واكد أنه ترجع أهمية تناول وجبة الأفطار الى أنها  من أهم الوجبات التي تمد الطالب بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة المختلفة و تساعد على تحصيل وأداء دراسي أعلى وتركيز أفضل وتقلل الشعور بالجوع و تجعل الطالب اكثر انتباها، كما تمنع التعب والصداع وتساعد على ضبط مستوى السكر بالدم وتحافظ على اوزان الطلاب ورشاقتهم.

وأوضح أنه من امثلة وجبات الأفطار تناول كوب من البليلة بالحليب وقطعة من المكسرات أو ساندويتش من الخبز بالجبنة القريش مع قطعة طماطم وقطع خيار أو ساندويتش خبز مع بيضة مسلوقةتعطى 6جرام بروتين مع خس، كوب حليب مع حبوب إفطار أو سندوتش فول مدمس بالزيت والليمون وخضروات طازجة مثل الطماطم والخيار.

واضاف أن وجبات اللانش بوكس يجب على الأم تجهيز اللانش بوكس بأغذية صحية وسهلة التناول مثل ساندويتش خبز  به جبن او لبنة مع قطع خيار صغيرة وثمرة فاكهة مثل الموز  أو تفاحة .

واختتم  يجب على الأم أن تقدم الساندويش للتلميذ بطريقة جذابة ومتنوعة لتجنب الشعور بالملل وتغيير أنواع الخبز كالخبز الأسمر أو التوست أو خبز الفيتو بالجبنة أو اللبنة مع الخيار وتقطع الفاكهة الى قطع صغيرة بعد تنظيفها وتجفيفها وحفظها في علبة بلاستيك نظيفة ومنتجات حليب قليلة الدسم مع عدم تناول مياه غازية أو عصائر سكرية وشرب المياه النظيفة، كما يجب على الوالدين تعويد الطالب على الحرص على تناول وجبة الغداء الرئيسية في المنزل   وغرس العادات الغذائية السليمة للأبناء في سن مبكرة لأن هذه العادات سوف تستمر طوال حياته..

