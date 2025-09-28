عضو الوطني الفلسطيني: تحالف لاهاي رسالة قانونية وأخلاقية لعزل إسرائيل دوليا

قال الدكتور شفيق التلولي، الكاتب والباحث السياسي وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، إن تحالف لاهاي يمثل خطوة بالغة الأهمية لترجمة قرارات محكمة العدل الدولية، التي أدانت الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم قد ترقى إلى الإبادة الجماعية.

وأوضح التلولي، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن تزايد عدد الدول المنضمة إلى هذا التحالف الدولي يعكس قناعة متنامية بضرورة فرض إجراءات قانونية رادعة على حكومة الاحتلال، خاصة بعد رفضها الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ورفضها حتى قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار قبل أكثر من عام.

وأشار إلى أن بعض الدول بدأت بالفعل اتخاذ خطوات ملموسة، مثل وقف تصدير السلاح والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، وفرض رسوم جمركية باهظة على المنتجات الإسرائيلية، بل وتفعيل أدوات ضغط مثل ملف النفط، مضيفًا: "هذه الإجراءات قد لا تردع نتنياهو شخصيًا، لكنها تشكل ضغطًا كبيرًا على الشارع الإسرائيلي ومؤسسات الدولة، التي بدأت تدرك أن سياسات الحكومة قد تقودهم إلى عزلة دولية خانقة".

ونوّه التلولي، إلى أن الولايات المتحدة نفسها باتت تشعر بخطورة هذا الحراك الدولي، في ظل الاعتراف المتزايد بدولة فلسطين، والعزلة المتصاعدة التي تواجهها إسرائيل، وهو ما ظهر جليًا في خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخير، الذي قاطعته العديد من دول العالم.