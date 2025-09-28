قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط وسننجح

ترامب
ترامب
علي مكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب : "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم بالشرق الأوسط وسننجح في إنجاز هذا الأمر"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وذكرت "هيئة البث الإسرائيلية" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم الإعلان، مع الدول العربية، عن خطة لوقف إطلاق النار.

وحذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، من محاولة عرقلة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا للحل في غزة.

وقالت عائلات الأسرى: "ندعو الإدارة الأميركية لعدم السماح بإفشال المبادرة الجديدة بشأن غزة، ونحذر من محاولة جديدة من نتنياهو وديرمر لعرقلة خطة ترامب بشأن غزة"، وذلك بحسب ما نقلته "القناة 12" العبرية.

وأشارت مصادر مطلعة على المفاوضات إلى أن الإعلان الأميركي يتضمن مبادئ إنهاء الحرب التي وافقت عليها إسرائيل، مثل إطلاق سراح جميع الأسرى وإنهاء حكم "حماس" في غزة.

ترامب أمريكا إسرائيل

